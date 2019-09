Zes op tien overweegt andere job als bedrijfswagen verdwijnt

Vooral werknemers jonger dan 50 jaar (66%) overwegen van werk te veranderen als de bedrijfswagen uit hun loonpakket verdwijnt. Maar een op de drie is te vinden voor een kleinere auto in combinatie met een alternatief vervoersmiddel (fiets, step, treinabonnement …) als de werkgever die aanbiedt.

‘Vooral jongere werknemers hechten belang aan hun bedrijfswagen. Dat is normaal. Ze hebben kinderen en drukke levens. Bij het woon-werkverkeer zit vaak een ommetje naar de winkel of de school’, zegt Hermina Van Coillie, onderzoeker bij Securex.

Wie een flexibeler werkschema heeft, is meer bereid andere vervoersmiddelen te overwegen. Dat geldt zowel voor wie zijn werkuren als wie zijn werkplaats vrij kan kiezen. Van Coillie: ‘Als het de bedrijven menens is hun werknemers uit de wagen te krijgen, dan kijken ze best naar het bredere plaatje en niet alleen naar hun mobiliteitspolicy.’