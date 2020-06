Zes verdachten kidnapping kind blijven aangehouden

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft zes verdachten aangehouden en opgesloten op verdenking van betrokkenheid bij de gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk. Een zevende verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten.

In de ontvoeringszaak van een 13-jarige jongen uit Genk blijven zes van de zeven verdachten die maandag werden gearresteerd aangehouden. Een zevende is onder voorwaarden vrij gelaten.

De jongen van Turks-Koerdische afkomst werd zondagnacht vrijgelaten door zijn ontvoerders en keerde te voet naar huis terug. Hij verkeert in goede gezondheid. Zijn ontvoering duurde 42 dagen, maar werd op vraag van het gerecht al die tijd uit de media gehouden om zijn veiligheid niet in gevaar te brengen.

5 miljoen euro

Op 20 april had een groep zwaarbewapende gangsters de jongen met geweld ontvoerd uit het huis van zijn ouders. Ontvoerders en familie hadden meermaals contact over losgeld. De ontvoerders zouden 5 miljoen euro hebben geëist, waarvan een deel zou zijn betaald. Een honderdtal speurders werkte mee aan het onderzoek. Ook de Nederlandse, Franse en Amerikaanse politie en gerechtelijke diensten hielpen mee.

Opvallend aan de zaak is dat zowel de vermoede daders als slachtoffers heel wat op hun kerfstok hebben. Na de vrijlating van de jongen werden maandag tussen 1 en 6 uur negen huiszoekingen uitgevoerd, waarvan vier in Antwerpen en vijf in Limburg, twee in Houthalen-Helchteren, een in Zutendaal, Maaseik en Maasmechelen.