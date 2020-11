Omdat corona veel mensen thuis hield, vielen er tussen 1 januari en 30 september een zevende minder verkeersdoden te betreuren dan een jaar eerder.

De lockdown heeft ook positieve gevolgen. Dat leren cijfers van het verkeersinstituut Vias. In de eerste negen maanden van het jaar vielen zestien procent minder verkeersdoden en twintig procent minder verkeersgewonden.

Tot en met september vielen er op onze wegen dit jaar al 303 doden te betreuren, tegenover 362 in dezelfde periode vorig jaar. In Vlaanderen is het aantal verkeersdoden met 12 procent gedaald, in Wallonië met 21 procent.

In de maand september schoten de statistieken wél omhoog. Toen vielen er 48 doden op de wegen, wat de helft meer is dan een jaar eerder. 'Het uitzonderlijk zachte weer van september heeft mensen ertoe aangezet om eropuit te trekken en dat heeft het risico doen toenemen', aldus Vias.

Fietsdoden

Dat de algemene cijfers daalden, kan niet verhinderen dat somige cijfers wel stijgen. Zo vielen in de zomermaanden in Vlaanderen het meest fietsdoden sinds 2014. In Brussel steeg het aantal fietsongevallen en ook het aantal doden op de autosnelwegen ging omhoog. Volgens Vias komt dat omdat sommige bestuurders meer risico's namen in het kalme verkeer.

Gilkinet en Peeters

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) reageert dat hij in zijn beleid voor verkeersveiligheid wil focussen op de strijd tegen recidive en de straffeloosheid van verkeersinbreuken. Een op de drie bestuurders moet elk jaar gecontroleerd worden op overdreven snelheid, rijden onder invloed van alcohol of het gebruik van de gsm achter het stuur.

Ook Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters merkt op dat inspanningen nodig blijven, al is het maar omdat in september de dodentol meteen weer opliep. Daarnaast baart het stijgend aantal fietsslachtoffers haar zorgen zegt ze, ook 'al weten we wel dat er aanzienlijk meer werd gefietst en de kans op meer fietsongevallen dan helaas ook groter wordt.'