Zet kapseizen sociale zekerheid druk op PS?

Volgens ex-informateur Johan Vande Lanotte (sp.a) voelt de PS wel wat druk om een regering te vormen met de N-VA. Anders dreigt de sociale zekerheid te kapseizen.

'Over een klein jaar stopt de extra financiering van de sociale zekerheid. Wil de PS dat risico nemen?', merkt Johan Vande Lanotte in een interview met De Morgen op. 'Normaal gezien past de overheid de tekorten bij, maar eind 2020 loopt dat mechanisme af, besliste de vorige regering. Als we dat niet oplossen, zitten we met een tekort van 7 miljard euro tegen 2024. Als de PS dat zo wil laten, moet ze dat vooral doen. Maar hoe ga je dan in godsnaam de pensioenen optrekken?'

Volgens de sp.a'er, die terugblikte op zijn 130 dagen als informateur, zit er dus wel wat druk op de PS om een regering te vormen met de N-VA. Anders gaat de sociale zekerheid voor miljarden in het rood, en zal de PS niet in staat zijn een sociaal beleid uit te tekenen, laat staan de pensioenen te verhogen.

Evenwichtsdotatie

De zogenaamde evenwichts­dotatie was altijd het laatste redmiddel om de sociale zekerheid in evenwicht te brengen. Tot voor kort werd een tekort automatisch via de algemene middelen aangevuld.

Maar vanaf 2021 is de evenwichtsdotatie gekoppeld aan voorwaarden, zoals de realisatie van budgettaire doelstellingen. Zo zal bij een tekort worden nagegaan of voldoende maatregelen tegen de sociale fraude of het oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid zijn genomen. Er moet dus eerst worden nagekeken of voort bespaard kan worden op de sociale zekerheid, voor de tekorten worden bijgepast.

De PS heeft op het einde van de regering-Di Rupo nog geprobeerd de evenwichtsdotatie voor lange tijd veilig te stellen, in de grote deal over een concurrentiepact, maar de Vlaamse liberalen wilden zo'n blanco miljardencheque toen niet tekenen.

Of die evenwichtsdotatie echt druk op de ketel zet bij de PS tijdens de federale regeringsonderhandelingen, is maar de vraag. Want geen enkele partij, ook de N-VA niet, zal het aandurven de sociale zekerheid failliet te laten gaan, waardoor de pensioenen niet meer zouden worden uitbetaald.

Tijdslot

Vande Lanotte lijkt er zelf ook niet van overtuigd dat de evenwichtsdotatie genoeg druk op de ketel zet, want in zijn '7 slotbeschouwingen' doet hij het voorstel om een tijdslot te zetten op federale regeringsonderhandelingen om politici tot spoed aan te zetten. 'Als er na drie maanden geen regering is, zouden opnieuw verkiezingen moeten worden gehouden.'