Zeven nieuwe verdachten opgepakt in Assyrisch maffiamilieu

De federale gerechtelijke politie van Antwerpen voerde dinsdagochtend opnieuw 18 huiszoekingen uit in het dossier van een Assyrisch-Turkse maffiafamilie.

Zeven nieuwe verdachten zijn gearresteerd. Dat brengt het totaal op 23. Een politieman die vorige week werd gearresteerd is vrijgelaten door een procedurefout. De motivering ontbrak in het aanhoudingsmandaat. De vrijlating betekent echter niet dat de man niet meer als verdachte wordt gezien.

De agent was aangehouden omdat hij de Assyrisch-Turkse maffiafamilie Y. hand- en spandiensten zou hebben verleend. Hij werd beticht van schending van beroepsgeheim en passieve corruptie. De man werkte op het politiekantoor in de Antwerpse wijk Stuivenberg, waar ook veel leden van de familieclans wonen. Hij zou in contact hebben gestaan met het hoofd van de misdaadfamilie, die intussen in Turkije verblijft.

Kucam

Het onderzoek startte eind 2017. De gerechtelijke politie van Antwerpen kon via onder meer telefoontaps en bijzondere opsporingsmethodes een grote organisatie in kaart brengen. Tijdens het onderzoek kwamen de speurders ook Melikan Kucam op het spoor. Het N-VA raadslid uit Mechelen zit intussen in de cel op verdenking van gesjoemel met humanitaire visa - reisdocumenten om vluchtelingen op een legale manier naar België te vliegen.

Kucam rekende leden van de Assyrische christelijke gemeenschap in België bedragen tot 10.000 euro en meer aan om familie uit oorlogsgebied in Syrië naar hier te brengen. Hij regelde de papieren via contacten op het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) die zwaar onder vuur kwam te liggen in de zaak. Kucam is aangetrouwde familie van een van de verdachten. Hij is geen verdachte in het criminele dossier rond de familie.

Cocaïne

De zaak gaat onder meer over cocaïnetraffiek in de haven van Antwerpen. Een van de familieleden was een planner bij de containerterminal van DP World, waardoor de familie tonnen cocaïne via de haven zou hebben kunnen exporteren.