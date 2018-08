Ziekenfondsen ontzet over aanval N-VA op ‘verspilling'

Dat de N-VA hogere boetes wil voor ziekenfondsen die onterecht te hoge uitkeringen uitbetalen, valt niet in goede aarde. ‘Wij scoren al erg goed op het correct uitbetalen van uitkeringen.’

Bovendien zouden mutualiteiten fors hogere boetes moeten betalen als ze er niet in slagen onterecht uitbetaalde ziekte-uitkeringen terug te vorderen. ‘De belastingbetaler loopt soms duizenden euro’s mis omdat ziekenfondsen nalaten een aangetekende brief op tijd te verzenden’, zei Kamerlid Valerie Van Peel dinsdag in De Tijd.