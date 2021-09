Ziekenhuizen hoeven toch geen kwart van intensieve vrij te maken voor coronapatiënten

Door een lager dan verwachte stijging in het aantal coronapatiënten stelt de overheid een controversiële beslissing over de ziekenhuizen uit.

Dat laat het Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC) weten, de groep experts die ons gezondheidssysteem bijstaat in de gezondheidscrisis.

De experts hadden vorige week beslist dat alle ziekenhuizen in ons land tegen woensdag 15 september een kwart van hun bedden op de intensieve zorg moesten vrijhouden voor coronapatiënten. Dat besluit kwam er door het stijgende aantal opnames en de verwachting dat nog een toename zou volgen door de versoepelingen vanaf 1 september en de start van het nieuwe schooljaar.

Het besluit leidde tot flink wat protest bij de ziekenhuizen en artsen. Zij vonden het onbegrijpelijk dat zo veel bedden - 500 op een totaal van 2.000 op intensieve zorg in België - moesten worden vrijgehouden, terwijl op dat moment iets meer dan 200 coronapatiënten op intensieve lagen. Zeker omdat de ziekenhuizen volop bezig zijn met het inhalen van zorg die bij vorige coronapieken moest worden uitgesteld.

De groep experts laat nu weten de beslissing in te trekken. De reden is dat de voorspelde stijging er niet is gekomen, zoals het HTSC in zijn communicatie aan de ziekenhuizen stelt. 'Epidemiologisch is de situatie vandaag vergelijkbaar met die van vorige week. De voorspelde stijging is er niet gekomen', klinkt het.

Vorige week waren in elf ziekenhuizen - vooral in en rond Brussel - een kwart van hun bedden op de intensieve zorg ingenomen door coronapatiënten. Nu is dat nog zo in tien.

'Gezien de eerder stabiele trend ten opzichte van vorige week en de zeer moeilijk voorspelbare epidemiologische situatie is het HTSC van oordeel een generieke opschaling naar fase 1a tijdelijk op te schorten.'

Fase 1a betekent in de covidplanning voor de ziekenhuizen dat een kwart van alle bedden op de intensieve zorg voor coronapatiënten moet worden vrijgemaakt. Daarnaast moeten vier keer zoveel - 2.000 - gewone ziekenhuisbedden beschikbaar zijn voor covidpatiënten. Mocht het aantal patiënten straks weer stijgen, is er een getrapt systeem om extra coronabedden vrij te maken. Van een kwart gaat het daarna over een derde tot de helft van alle bedden voor coronapatiënten.

De hoop is uiteraard dat het zover niet komt omdat een opschaling neerkomt op uitstel van reguliere niet-dringende zorg. De ziekenhuizen zullen nu al anderhalf tot twee jaar moeten bijschakelen om alle achterstand in te halen, op voorwaarde dat niet nog meer ingrepen moeten worden uitgesteld.

Door het relatief hoge aantal patiënten in Brussel - een gevolg van de te lage vaccinatiegraad - zijn vanuit de hoofdstad de voorbije weken ook alweer

Algemeen blijft dus de regeling van kracht dat de ziekenhuizen 15 procent van hun bedden moeten vrijhouden voor coronapatiënten.