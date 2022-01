Ziekenhuizen krijgen richtlijnen voor triage patiënten als bedden vol liggen

Er is een noodplan uitgewerkt voor de ziekenhuizen als die door een nieuwe toeloop van coronagevallen moeten kiezen we ze eerst gaan behandelen.

In het worstcasescenario dat bij een zware coronapiek door de omikronvariant aan de deur van het ziekenhuis gekozen moet worden wie opgenomen wordt, is het aan de artsen om de medische toestand en overlevingskansen van de individuele patiënten te beoordelen. Van 'first come, first serve' is geen sprake.

Nieuwe noodplannen

Dat is onderdeel van de nieuwe noodplannen voor het geval dat de omikronbesmettingsgolf de verpleeg- en intensievezorgafdelingen doen overlopen. De werkgroep HTSC, waarin alle overheden, defensie, de zorgkoepels en experts zetelen, heeft de gecommuniceerd aan de ziekenhuizen, in een brief die De Tijd kon inkijken.

Uit de brief blijkt nog eens hoe gevoelig medische triage ligt. 'Bij triage dienen patiënten verwezen te worden naar een gepast zorgniveau, en de medische beslissing hieromtrent dient gedocumenteerd en gemotiveerd te worden in het individueel medisch dossier', zegt HTSC, die daarmee op het belang van stevig afgedekte procedures wijst.

Punten en komma's

In normale tijden mogen ziekenhuizen mensen geen toegang weigeren. Het verklaart waarom ze een complexe, technisch gedetailleerde brief toegestuurd kregen. Over de inhoud heeft de HTSC-werkgroep dagen onderhandeld, met discussies over punten en komma's.

Triage is voor alle duidelijkheid pas een noodrem als niets anders meer werkt. Bij toenemende beddenkrapte moeten de ziekenhuizen eerst bepalen wie dringend opgenomen moet worden en wie ook thuis verzorgd kan worden, eventueel via telemonitoring.

Mocht triage zich toch opdringen, is bijkomende selectie mogelijk. Daarbij is leeftijd - bij vorige coronapieken waren daar misverstanden over - maar één van de criteria. Om de overlevingskansen van patiënten in te schatten, is het palet veel breder.

Ethische en medische richtlijnen

Artsen kunnen bij hun beoordeling terugvallen op de ethische en medische richtlijnen van hun beroepsgroep. Die worden in de brief allemaal nog eens in herinnering gebracht.

Patiënten worden niet van intensieve zorg weggehaald om plaats te maken voor iemand met grotere overlevingskansen, verduidelijkt een HTSC-lid. Als patiënten eenmaal op intensieve liggen, blijven ze daar tot ze voldoende hersteld zijn.

Het is niet de verwachting dat aan de deur keuzes gemaakt moeten worden. Er zijn almaar meer indicaties dat omikron in korte tijd tot veel besmettingen tegelijk zal leiden en dus vermoedelijk ook tot personeelskrapte in de ziekenhuizen. Maar in landen waar omikon vroeger neerstreek, blijven de ziekenhuiscijfers ondanks een besmettingsexplosie voorlopig goed onder controle. Die trend tekent zich tot nu ook bij ons af.

Nieuwe fase 3

De extra details over triage zijn onderdeel van een nieuwe fase 3 die wordt toegevoegd aan de crisisplannen. Volgens die plannen moesten de ziekenhuizen telkens een toenemend aantal van hun gewone en intensievezorgbedden vrijmaken voor coronapatiënten naarmate het aantal covidopnames toenam.

Bij fase 3 wordt die reservering losgelaten, staat in de brief. Het idee erachter is dat de beddenkrapte dan zo groot is dat een vrij bed gevuld wordt telkens een patiënt binnenkomt. Dat blijkt vooral theorie, want in de praktijk zullen uiteraard aparte afdelingen blijven bestaan voor corona- en andere patiënten. Alleen worden officieel geen cijfers meer gekleefd op hoeveel coronabedden beschikbaar moeten zijn.