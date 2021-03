Ziekenhuizen moeten weer extra bedden op intensieve zorg vrijmaken voor coronapatiënten

De ziekenhuizen moeten tegen volgende week 1.200 van alle 2.000 bedden op intensieve zorg vrijhouden voor coronapatiënten. Daardoor moeten bedden op intensieve zorg bij worden gecreëerd.

Door de aanhoudende klim van het aantal coronapatiënten gaan de ziekenhuizen over naar de volgende alarmfase. Dat heeft de werkgroep HTSC, die de coronacrisis in de ziekenhuizen managet, dinsdag beslist.

Vertekend beeld

Maandagavond lagen 739 mensen met het coronavirus op intensieve zorg. Dat is nog altijd ver onder de limiet van 2.000 bedden over het hele land. Maar dat is een vertekend beeld, omdat ook nog mensen met andere aandoeningen op intensieve zorg belanden. In realiteit is 98 procent van alle bedden op intensieve zorg bezet. 'Eén grote kettingbotsing of een treinramp is genoeg om alles te doen overstromen', verklaarde professor en intensivist Geert Meyfroidt eerder deze week.

De scenario's van de virusvoorspellers gaan ervan uit dat het aantal mensen op intensieve uitkomt tussen 800 à 1.000 voor de daling weer wordt ingezet.

Bovendien is de piek nog niet in zicht. De beste hoop is dat het aantal besmettingen deze week piekt rond gemiddeld 5.000 per dag. Maar het aantal opnames - de verwachting is dat nog dagen met meer dan 300 opnames volgen - en het aantal bezette bedden op intensieve zijn nog niet aan hun hoogtepunt toe. De Britse variant van het virus - die intussen helemaal dominant is in ons land - maakt mensen zieker en doet een hoger percentage van de opgenomen mensen op intensieve belanden.

300 bedden bij

Daar moeten de ziekenhuizen op inspelen. Het aantal voor coronapatiënten voorziene bedden op intensieve gaat van 1.000 naar 1.200. Daardoor moeten er bedden bijkomen, omdat nog ruim 1.000 niet-covidpatiënten op intensieve zorg liggen. De ziekenhuizen moeten samen 300 bedden extra creëren.