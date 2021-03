Ziekenhuizen mogen wachten met vrijmaken extra coronabedden op intensieve zorg

Door de trager dan gevreesde stijging van de pandemie is een instructie aan de ziekenhuizen on hold gezet om extra bedden voor coronapatiënten vrij te maken op de afdelingen intensieve zorg.

Dat blijkt uit een brief aan alle universitaire en algemene ziekenhuizen in ons land van een speciaal comité dat onze gezondheidszorg bijstaat in de coronacrisis. Dat had - gezien een nieuwe klim in ziekenhuisopnames - de ziekenhuizen in een brief op 26 februari opdracht gegeven een tand bij te schakelen in het noodplan om de beddencapaciteit te managen. Tegen 8 maart moesten ze de helft van hun bedden op de afdeling intensieve zorg voorbehouden voor corona-patiënten.

Die fase 1b komt erop neer dat 1.000 bedden op intensieve voorbehouden worden voor coronapatiënten. Daarnaast moeten 4.000 corona-bedden beschikbaar zijn op de gewone ziekenhuisafdelingen. De meeste ziekenhuizen zaten nu nog in fase 1 - wat neerkomt op 500 voorbehouden bedden op intensieve en 2.000 gewone bedden.

Geen exponentiële stijging

In een nieuwe instructie wordt de ziekenhuizen nu gevraagd even te wachten. Reden is dat de evolutie van de epidemie beter meevalt dan aanvankelijk gevreesd. Het gemiddelde aantal dagelijkse nieuwe ziekenhuisopnames is de afgelopen week gestegen van 127 naar 156, meldt het Comité Hospital & Transport Surge Capacity - zoals het officieel heet. 'Maar we hebben geen exponentiële stijging gekend zoals bij de stijging van fase 1A naar fase 1B tijdens de eerste en tweede golf. Bovendien voorspellen de predictiemodellen dat we de komende twee weken opnieuw naar een plateaufase zullen overgaan en niet onmiddellijk zeer snel zullen doorstijgen. De deadline om bij te schakelen is een week opgeschoven tot 15 maart. 'Het comité zal nauwgezet de komende dagen de evolutie van de epidemiologische cijfers opvolgen. Bijsturingen blijven mogelijk', klinkt het.