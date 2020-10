Ziekenhuizen stellen vanaf maandag niet-dringende ingrepen uit

Om de toevloed aan coronapatiënten de baas te kunnen moeten de ziekenhuizen noodgedwongen extra vaart maken met de noodplannen. Er komen nog bedden bij op intensieve zorg. En vanaf maandag stoppen tijdelijk alle ingrepen en opnames die kunnen worden uitgesteld.

Door de razendsnelle opmars van de epidemie valt niet meer te ontsnappen aan wat de ziekenhuizen koste wat het kost wilden vermijden. Net als in het voorjaar wordt geschrapt in het gewone zorgaanbod, om de focus te verschuiven naar de toestroom aan patiënten met Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt.

In grote lijnen wordt vanaf maandag alles uitgesteld waarvoor geen dringende opname of ingreep nodig is. Dat is beslist in een speciale overlegcel die de ziekenhuizen bijstaat om de coronacrisis te managen, het Comité Hospital & Transport Surge Capacity (HTSC). Daar maken onder meer de bekende professor infectieziekten Erika Vlieghe en de Leuvense intensivist Geert Meyfroidt deel van uit.

Het aantal bedden voor covidpatiënten in de ziekenhuizen en op intensieve zorg neemt ook versneld toe. Er was al beslist dat alle ziekenhuizen vanaf maandag naar een volgende fase van een eerder afgesproken noodplan zouden schakelen. Daarbij wordt voor covidpatiënten in 1.000 bedden voorzien op intensieve zorg en 4.000 reguliere bedden. Een week later, op 2 november, wordt al overgeschakeld op de fase daarna.

Capaciteit opgedreven

Dat betekent dat 1.500 bedden op intensieve zorg worden voorzien voor covidpatiënten. Daarnaast zullen er op intensieve 800 bedden zijn voor mensen met andere aandoeningen. Voor het eerst wordt de vaste capaciteit van 2.000 bedden op intensieve zorg die ons land doorgaans heeft opgedreven. Ze gaat van 2.000 naar 3.000.

Het aantal reguliere bedden voor mensen met Covid-19 wordt het zesvoudige van de capaciteit op intensieve: 8.000. Dat zijn er liefst 2.000 meer dan in de eerder afgesproken noodplanning. Het bewijst nog eens hoe zorgwekkend de overheid de evolutie van de coronapandemie inschat.

In delen van het land overstroomt de capaciteit. Ook al is voor het hele land minder dan één op drie van alle capaciteit op intensieve zorg ingenomen door covidpatiënten, in Luik bijvoorbeeld ligt alles vol en moeten patiënten overgebracht worden naar andere provincies. In Limburg is een patiënt overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis in Duitsland.