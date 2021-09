Ziekenhuizen stellen zorg weer uit

Door het stijgend aantal coronapatiënten stellen twaalf ziekenhuizen niet-urgente ingrepen opnieuw uit. Opmerkelijk is dat het spreiden van patiënten uit Brussel naar andere regio's lastig verloopt.

Alle ziekenhuizen in ons land moeten tegen woensdag opnieuw een kwart van hun bedden op intensieve zorg - de capaciteit is 2.000 voor het hele land - vrijhouden voor coronapatiënten. De verwachting is dat tegen dan de versoepelingen van de coronaregels en de heropening van de scholen doorsijpelen in de opnamecijfers. Die zitten nu al in stijgende lijn. Er zijn gemiddeld opnieuw een 70-tal opnames per dag. In het ziekenhuis liggen nu 701 coronapatiënten, van wie 225 op intensieve zorg.

Zorg uitgesteld

Die 225 coronapatiënten zijn gelijk aan 11 procent van de totale intensievezorgcapaciteit. Samen met andere zwaar zieken op intensieve zorg zijn nu 1.664 op 2.000 bedden bezet. Er is dus nog wel een beetje marge. Waarom wordt zorg dan opnieuw uitgesteld?

Nieuwe fase in corona-beddenplan Het comité experts doet ook een toevoeging aan de planning die ziekenhuizen moeten volgen om de coronacrisis de baas te kunnen. Eens meer dan een kwart van hun bedden op intensieve is ingenomen door coronapatiënten, moeten ze nu meteen de helft van hun bedden vrijhouden. Maar omdat dat enorme impact heeft op het aanbieden van de normale zorg en de pandemie momenteel niet explosief groeit, wordt daar nu nog een laag tussen gevoegd. Eens meer dan een kwart van hun bedden is ingenomen door coronapatiënten, moeten ze nu eerst een derde van al hun bedden gaan vrijmaken.

Door de grote regionale verschillen in vaccinatiegraad zijn de opnames geconcentreerd in specifieke regio's. Van de twaalf ziekenhuizen waar al meer dan een kwart van de intensieve zorg door coronapatiënten is ingenomen en die niet-urgente zorg weer uitstellen, ligt geen enkel in Vlaanderen. Het gaat om zeven ziekenhuizen in Brussel, een in Waals-Brabant, drie in Luik en een in Luxemburg. Dat blijkt uit een communicatie van het Hospital & Transport Surge Capacity Committee (HTSC), de experts die de overheid bijstaan in de crisis in onze gezondheidszorg.

Om overal de zorg te garanderen worden de coronapatiënten gespreid. De 75 Brusselse coronapatiënten op een totaal van 225 op intensieve zorg zijn er eigenlijk 86. Want er zijn afgelopen weekend patiënten vanuit Brussel getransfereerd naar Vlaams- en Waals-Brabant. Vlaamse en Waalse ziekenhuizen staken de voorbije weken niet onder stoelen of banken dat ze weinig zin hadden om zoals bij eerdere coronapieken solidariteit te tonen met regio's waar de vollopende ziekenhuisbedden te wijten zijn aan de lage vaccinatiecijfers.

De overheidsmanagers probeerden het gemor te counteren met een herwerkt en transparanter spreidingsplan. Dat moest garanderen dat ziekenhuizen duidelijk begrepen hoe de keuze van de spreiding gemaakt wordt en waarom precies zij patiënten moeten opnemen.

Moeizame solidariteit

De vaststelling is dat het nog altijd bijzonder moeizaam loopt met de solidariteit. Bij vorige coronapieken zijn vrij vlot meer dan tien patiënten getransfereerd. Maar afgelopen zaterdag en zondag was het een heel weekend vloeken, zuchten en zoeken om dat voor mekaar te krijgen binnen het federale team dat die patiëntentransfers regelt.

De ziekenhuizen zitten door personeelstekort al op hun tandvlees. Bovendien moeten ze flink wat uitgestelde zorg inhalen. Vorige week is de inschatting gemaakt dat het 1,5 tot 2 jaar zal duren om alle zorg in te halen.