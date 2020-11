Ziekenhuizen stevenen af op verlies van meer dan 2 miljard

Die oefening leert dat de ziekenhuizen ook financieel een schok incasseren. Vorig jaar boekten ze samen een winst van 76 miljoen euro, wat in de lijn lag van de lage winstmarge van de voorbije jaren. Maar dit jaar stevenen ze af op een verlies van 2 miljard euro.

Dat komt om te beginnen omdat klassieke inkomsten wegvielen. De consultaties vielen in de eerste golf van de pandemie terug naar 43 procent van het normale niveau. Het aantal opnames viel terug naar 59 procent. Dat maakt dat de artsen minder erelonen incasseerden, die ze deels doorstorten naar de ziekenhuizen.

De omzet uit geneesmiddelen, een van de belangrijke winstmotoren, is ook teruggevallen. Ook andere inkomsten, zoals de opbrengst van de parking en de cafetaria, vielen weg.

Belfius schat dat de omzet in het eerste halfjaar met 8 procent daalde. Het verwacht dat die daling zich door de tweede golf over het hele jaar doorzet en dat ze zelfs erger wordt. De algemene ziekenhuizen, die in normale jaren hun omzet rond 5 procent zien stijgen, stevenen daarom dit jaar af op een omzetdaling van 8 tot 10 procent.