Ziekenhuizen vrezen financiële schok

Het coronavirus brengt de ziekenhuizen in grote financiële problemen, zonder dat er buffers zijn om de schok op te vangen.

Een half miljoen euro per dag. Dat is wat het UZ Brussel in zijn polikliniek aan omzet verliest door de uitbraak van het coronavirus, zegt CEO Marc Noppen. Het toont aan dat het virus de ziekenhuizen niet alleen voor een ongeziene medische opdracht stelt, maar ze ook financieel raakt.

Boven op de dalende inkomsten uit klassieke activiteiten moet medisch materiaal in de strijd tegen corona worden aangekocht. En de spoeddiensten en intensieve zorg zijn doorgaans de verlieslatende afdelingen van een ziekenhuis, die vanuit andere afdelingen mee worden gefinancierd.

De klap komt hard aan, omdat er nauwelijks buffers zijn om hem op te vangen. De 48 algemene ziekenhuizen in Vlaanderen haalden in 2018 samen een winst van 57 miljoen euro, of 0,7 procent van hun inkomsten. De minste tegenslag duwt ze in het rood.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) versnelde daarom al de uitbetaling van 1 miljard euro geplande budgetten voor de ziekenhuizen. Volgens Margot Cloet van de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro is dat bedrag op dit moment voldoende. Het laat toe extra uitgaven te doen voor medisch materiaal in de coronastrijd en de put van wegvallende inkomsten te dempen.

Dat helpt. Bij AZ Delta in Roeselare schatten ze dat de maatregel van De Block, samen met de zes maanden uitstel van kapitaalaflossing bij de banken, voor hen op het eerste gezicht 7 miljoen euro scheelt. De staatsbank Belfius kreeg al twee aanvragen van ziekenhuizen om de afbetalingen van leningen zes maanden op te schorten, maar ze verwacht dat de andere snel volgen en zegt daarvoor klaar te staan.

Toch lijkt die 1 miljard euro niet te volstaan om de schok op te vangen. 'Wij rekenen erop dat we met dat voorschot vier tot zes weken verloren inkomsten compenseren', zegt Sean Van Brempt, financieel directeur van het Imelda-ziekenhuis in Bonheiden. 'Daarna moeten we uit onze reserves putten. De vraag is of de overheid als dit lang aanhoudt om de vier weken opnieuw klaarstaat om bij te springen.’

Ziekenhuizen krijgen geld uit verschillende bronnen: de overheid verleent budgetten, de artsen dragen een deel van hun honorarium af, er is winst op de aankoop van geneesmiddelen en de patiënten betalen remgeld en spenderen geld aan de parking en de cafetaria. Dat laatste kan triviaal lijken, maar met winstmarges van minder dan 1 procent doen die inkomsten ertoe.

De forse daling van de inkomsten komt met verschillende snelheden. De overheidsbudgetten tikken door, omdat ze gebaseerd zijn op de prestaties van enkele jaren geleden. Wat de patiënt betaalt aan remgeld of parking valt nu wel al grotendeels weg. Maar vooral: de inkomsten van de meeste artsen - die niet-urgente activiteiten uitstellen - krijgen een klap. En volgens Belfius-data komt liefst 40 procent van de inkomsten van de Belgische ziekenhuizen uit die afdrachten van artsen.