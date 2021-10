Ziekenhuizen willen vaccinweigeraars ontslaan

De ziekenhuizen adviseren minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) om vaccinweigeraars in de zorg te schorsen en desnoods zelfs te ontslaan. Dat staat in een advies van de Nationale Arbeidsraad dat De Tijd kon inkijken.

Er wordt voorzien in een drietrapsraket. Na de invoering van de vaccinatieplicht kan een korte overgangsperiode van twee of drie maanden worden ingelast, waarin het zorgpersoneel zich volledig kan laten vaccineren. Als dat na die overgangsperiode niet is gebeurd, kan de samenwerking zonder bezol­diging voor maximaal zes maanden opgeschort worden. Als een per­soneelslid daarna nog altijd een vaccinatie weigert, kan het arbeidscontract worden verbroken.

Cloet dringt erop aan snel werk te maken van de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen en de woon-zorgcentra. ‘We zien weer meer uitbraken van het coronavirus en er valt opnieuw meer zorgper­soneel uit. Er is geen tijd meer te verliezen.’

In de Nationale Arbeidsraad kantten de vakbonden zich tegen de vaccinatieplicht, en al helemaal tegen de voorstellen van de werk­gevers om over te kunnen gaan tot een ontslag.

Zorgnet-Icuro-topvrouw Margot Cloet hoopt dat de wettelijke regeling er snel komt, al is in de coulissen te horen dat het voorbereidend werk bijzonder stroef verloopt.

Het is nu aan de regering van premier Alexander De Croo (Open VLD) om knopen door te hakken. Na het politieke akkoord in het Overleg­comité om een vacci­natieplicht voor het zorgpersoneel in te voeren heeft Vandenbroucke in principe de vrije baan om een wettelijke regeling uit te werken, waarbij vaccinatiewei­geraars kunnen worden ontslagen. Al valt in de coulissen te horen dat het voor­bereidend wet­telijk werk bijzonder stroef verloopt.