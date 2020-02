Ziekenhuizen zijn voorbereid op eerste coronapatiënten

Het coronavirus is nog niet gesignaleerd in ons land, maar de Belgische ziekenhuizen bereiden zich voor op de komst van de eerste patiënten.

De ziekenhuizen in ons land hebben duidelijke richtlijnen gekregen van de overheid. Als iemand positief test op het virus, wordt die persoon doorverwezen naar een van de twee referentieziekenhuizen in ons land. Dat zijn het UMC Sint-Pieter in Brussel, waar de enige ex-coronapatiënt uit ons land behandeld werd, en het UZ Antwerpen.

Het Antwerpse referentieziekenhuis nam eerder deze week al extra maatregelen om het coronavirus in te dijken. Het bouwde een containerafdeling waar patiënten opgevangen kunnen worden. Dat laat toe patiënten die besmet zijn te isoleren, en maakt dat de spoedafdeling niet volledig wordt opgeëist.

Bezorgde telefoontjes

Van containers is in het Hasseltse Jessa Ziekenhuis geen sprake, maar het personeel is er wel klaar voor de epidemie. 'We hebben een werkgroep die wekelijks, en tegenwoordig zelfs om de drie dagen, samenzit om de situatie te bespreken', vertelt woordvoerster Lieve Ketelslegers. Het ziekenhuis beschikt over een noodprocedure zodat de capaciteit kan worden uitgebreid.

Het ziekenhuis krijgt af en toe bezorgde telefoontjes, maar volgens Ketelslegers leeft er niet veel angst onder de patiënten. 'Onze spoedafdeling zit zeker niet voller', vertelt ze. 'We zetten enorm in op onze interne en externe communicatie. We berichten bijvoorbeeld op onze sociale media en website, maar we hebben ook een poster gemaakt. Voor ons verplegend personeel hebben we ook voldoende beschermend materiaal in voorraad.'

Al tests uitgevoerd

Ook in het Universitair Ziekenhuis van Gent volgt een werkgroep de situatie op de voet, vertelt persverantwoordelijke Karlien Wouters. 'We zijn klaar om de eerste patiënten op te vangen met een isolatiekamer op spoed en verschillende isolatiekamers op de dienst intensieve zorg.' In het ziekenhuis werden al tests uitgevoerd, maar ze bleken allemaal negatief. 'Al verwachten we wel een piek aan tests na de krokusvakantie, wanneer mensen terugkomen van een reis.'

Aparte ruimte

Het Universitair Ziekenhuis van Leuven krijgt volgens hoofdarts Gert Van Assche per dag drie tot vijf bezorgde mensen over de vloer. 'We krijgen daarnaast ook heel wat vragen per telefoon. Patiënten met griepsymptomen moeten zich in de eerste plaats bij de huisarts melden en zich zo veel mogelijk thuis laten verzorgen.' Als een patiënt toch naar het ziekenhuis moet komen, kan die zich volgens Van Assche aanmelden op de spoedgevallendienst. 'Daar is een aparte ruimte gemaakt waar we tests kunnen uitvoeren.' Het ziekenhuis roept op alleen langs daar binnen te komen en niet via de algemene ingang. 'Dat is om besmetting van andere mensen te vermijden.'

Meeste ervaring

