Zo’n 20.000 eigenaars gaven buitenlands vastgoed niet aan

Een tweede verblijf of ander vastgoed in het buitenland dat u zelf gebruikt of verhuurt aan een privépersoon wordt voortaan anders belast. Tot vorig jaar werd buitenlands vastgoed belast op basis van de huur(waarde), vanaf dit jaar op basis van een kadastraal inkomen (ki). In uw belastingaangifte van 2022 moet u dus het ki aangeven.