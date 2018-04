Zonder beursgang Belfius geen geld voor Arco-coöperanten

CD&V moet hopen dat het beursklimaat goed blijft. Want zonder Belfius-beursgang komt er geen superdividend en geen geld voor de Arco-coöperanten, luidt het in regeringskringen.

Het politieke spel rond een eventuele vergoeding voor de 800.000 Arco-coöperanten wordt hard gespeeld. CD&V-vicepremier Kris Peeters blokkeert de beursgang van Belfius zolang er geen garanties zijn dat de Arco-coöperanten uitzicht hebben op een vergoeding.

Maar er wordt ook een koppeling in de andere richting gemaakt. ‘Zonder beursgang van Belfius komt er geen oplossing voor Arco, want dan is er geen geld’, klinkt het in regeringskringen. Dat betekent dat CD&V moet hopen dat het beursklimaat de komende maanden goed blijft. Want een oplossing voor Arco zit er nog niet onmiddellijk in. Premier Charles Michel (MR) heeft een voorstel overgemaakt aan Europa, maar het is lang niet zeker dat dat aanvaard wordt.

Het voorstel houdt in dat Belfius, Beweging.net en de Belgische staat een dading sluiten met de Arco-coöperanten. Op die manier kunnen ze de lopende en eventuele toekomstige schadeclaims van de coöperanten vermijden. De coöperanten zijn van mening dat ze misleid werden toen ze de Arco-producten kochten en ze verwijten de regering dat ze haar beloften nooit heeft kunnen waarmaken.

Zonder beursintroductie wordt een superdividend van Belfius voor de staat waarschijnlijk niet aanvaard door de ECB.

In ruil voor het stopzetten van alle rechtszaken kunnen de coöperanten rekenen op 600 miljoen euro of 40 procent van hun inleg, aldus het voorstel. 35 miljoen euro komt van Beweging.net (ex-ACW), 25 miljoen van Belfius en de rest van de staat.

Over dat voorstel wordt onderhandeld met de Europese Commissie. Maar de vraag is of Europa zal aanvaarden dat zo’n groot deel van de vergoeding door de Belgische staat wordt gedragen en of dat niet als staatssteun wordt gezien. De regering-Michel sprak af dat ze voor de Arco-deal het superdividend van 400 miljoen zal gebruiken dat net voor de beursgang wordt uitgekeerd door Belfius.

Een moeilijkheid is dat in deze constructie de Arco-coöperanten enkel hun geld zien als Belfius naar de beurs gaat. Zonder beursgang geen superdividend en dus ook geen geld voor de coöperanten.

ECB

In theorie kunnen beide worden losgekoppeld. ‘Maar zonder beursintroductie wordt zo’n dividend waarschijnlijk niet aanvaard door de Europese Centrale Bank (ECB)’, zeggen meerdere bronnen. ‘Dan komt het bijna neer op een kapitaalreductie’, voegt een van hen eraan toe. ‘Je moet een mooi verhaal hebben om dat goedgekeurd te krijgen door de ECB.’ Een andere bron wijst er bovendien op dat Belfius expliciet de koppeling maakte en dat ook de regering dat deed in het Zomerakkoord van vorig jaar. De staat kan het geld natuurlijk ook gewoon uit de schatkist halen, maar dat maakt het risico op een Europees njet alleen maar groter.

Een mogelijke oplossing is dat Belfius zelf met de coöperanten tot een schikking komt. Daar heeft Europa volgens onze informatie helemaal geen probleem mee, want dat zou betekenen dat de Belgische staat niet rechtstreeks tussenkomt. Er is daarvoor zelfs geen veroordeling van de bank wegens misleiding van de coöperanten voor nodig. Voor de EU volstaat het dat er een conflict bestaat, wat door de rechtszaken het geval is.

Maar naar verluidt botst dat op een veto van Belfius zelf. Want dat zou betekenen dat de staatsbank schuld bekent en dat wil ze vermijden omdat ze vindt dat haar niets te verwijten valt. ‘Dan dreigt er opnieuw een aansprakelijkheidsdiscussie los te barsten. En wie weet stappen dan andere coöperanten naar de rechtbank’, zegt een bron. De leiding van Belfius is van mening dat het risico van mogelijke rechtszaken maximaal 25 miljoen euro bedraagt. Waarom zou de bank dan meer geld op tafel moeten leggen, is haar redenering.

Wegens die positie kiest de regering voor de moeilijke weg bij Europa: Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager ermee doen instemmen dat er toch overheidsgeld mag worden ingezet.