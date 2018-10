'Zonder mensensmokkelaar raak je Europa niet meer in'

De Europese politiedienst Europol mist slagkracht om de mensensmokkelmaffia via hun geldstromen op te sporen en in te rekenen. Dat zegt Robert Crepinko, chef van de cel mensensmokkel bij Europol.

Bij een grote politie-actie zijn afgelopen weekend op vier adressen in Brussel en Luik zeven Soedanese mensensmokkelaars opgepakt. Zij worden ervan verdacht tientallen migranten in de laadruimte van vracht- en koelwagens naar het Verenigd Koninkrijk te hebben gesmokkeld. Hun klanten - Soedanezen en Eritreeërs - betaalden tot 2.500 euro voor de overtocht. De smokkelroute liep van het Maximiliaanpark bij station Brussel-Noord, het treinstation van Rochefort in de Ardennen naar een snelwegparking op de E411, waar de bende migranten op trucks laadde.

'De strijd tegen mensensmokkel is een strijd bergop, met bendes die continu van samenstelling wisselen, hun routes aanpassen en geld dat naar landen buiten de EU versluisd wordt', zegt Robert Crepinko. De Sloveen staat aan het hoofd van het European Migrant Smuggling Centre (EMSC) bij de Europese politiedienst Europol. EMSC is begin 2016 opgericht in antwoord op de grote migratiecrisis het jaar daarvoor, toen op één jaar tijd ruim 1 miljoen mensen vanuit het Midden-Oosten en Afrika via Griekenland en Italië illegaal de oversteek maakten naar Europa. Crepinko leidt een team van 50 onderzoekers, onder wie ook Belgen, en krijgt rechtstreeks middelen uit de Europese begroting.

Nieuwe routes

De migratiestroom via de drie belangrijkste routes - Griekenland, Spanje en Italië - is vandaag fors beteugeld. Dit jaar maakten tot nu toe 86.500 mensen de oversteek, tegenover 140.000 in heel 2017 en 320.000 in 2016, blijkt uit cijfers van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Een populaire route over land is vandaag het Woud van Bialowiezaz in Oost-Polen, aan de buitengrens van de EU, met Wit-Rusland. 'Dat is een aandachtspunt, maar de aantallen zijn slechts een fractie van de migratie over de Middellandse Zee', zegt Crepinko vanuit het hoofdkwartier van Europol in Den Haag. Over lopende operaties en de concrete aanpak van de recherche naar mensensmokkelaars mag hij niet spreken. Dossiers over smokkel van illegale transmigranten door België - die mensen via snelwegparkings en de haven van Zeebrugge naar Engeland brengt - is off limits.

Crepinko is de man in Europa met het grootste helikopterzicht over het fenomeen. 'Het is vandaag praktisch onmogelijk geworden om zonder de hulp van de mensensmokkel-maffia nog Europa binnen te raken', stelt hij vanuit het hoofdkwartier in Den Haag. 'Daarmee is de mensensmokkel niet weggevallen, ondanks de teruglopende illegale migratie van buiten Europa. Een vrij nieuw fenomeen is dat steeds meer bendes zich toeleggen op transport binnen Europa, om migranten die er langer zijn vanuit het zuiden door te smokkelen naar West-Europa.'

Databank

Wat heeft de Europese antismokkelcel op drie jaar opgeleverd? In de databank van Europol zaten er eind 2017 65.000 mensensmokkelaars. Bijna de helft van hen zijn in het 'piekjaar' 2015 geregistreerd. In 2017 ging het om 10.000 nieuwe namen. Zes op de tien smokkelaars komen uit de Balkan - in meerderheid zou het gaan om Albanezen - de rest in grote meerderheid uit Afrika en het Midden-Oosten. Over de inkomsten van de criminele bendes heeft Europol enkel schattingen. 'Wij ramen dat in 2015 bendes 5 miljard euro hebben verdiend aan mensensmokkel. Dat bedrag is intussen wellicht wat gezakt, maar wij denken dat er qua omzet vandaag nog altijd een paar miljard euro verdiend wordt door de criminele bendes. Dat is een conservatieve schatting.'

De prijzen variëren volgens route, transport en dienstverlening. 'De grensoversteek over land kan al voor 100 euro. Maar we zien ook full-service pakketten tot 15.000 euro, valse reisdocumenten, safehouses, een comfortabele trip met het vliegtuig en gegarandeerde oversteek naar het Verenigd Koninkrijk inbegrepen. Die dure reispakketten zijn er ook voor Scandinavië', aldus Crepinko.

Fiscus

Die geldstromen zijn voor politiediensten vaak een goed aanknopingspunt om criminele netwerken op te rollen. Maar Europol moet de strijd voeren met één arm op de rug gebonden. De strijd tegen het versassen van misdaadgeld blijft een nationale aangelegenheid van de lidstaten. Het gevolg is dat Europa niet zoals de VS beschikt over een gewapende arm van de fiscus, die het geld desnoods tot ver buiten de grenzen volgt en opspoort. 'We hebben onze methodes om de financiële sporen te volgen en er zijn ook bilaterale afspraken met landen buiten de EU over financiële gegevensuitwisseling. Maar het klopt dat de huidige structuur verre van ideaal is om het gevecht met de criminele bendes aan te gaan', drukt Crepinko zich voorzichtig uit. Lees: Europol moet rekenen op veel goodwill om het misdaadgeld te volgen en bendes op te rollen.

Het profiel van de mensensmokkelbendes blijkt erg diffuus. Crepinko: 'Er zijn bendes die zich enkel met mensensmokkel bezighouden, terwijl andere hun smokkelactiviteiten combineren met andere criminaliteit zoals drugshandel. We zien multinationale bendes waarvan de leden uit verschillende landen en ook verschillende nationaliteiten smokkelen. Daarnaast bestaan bendes met leden van één nationaliteit die ook alleen landgenoten smokkelen. Er zijn vaste bendes en losse collectieven, die freelancers inhuren.'