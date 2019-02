Zorg niet nodig? Geen terugbetaling meer

Twaalf experts leggen tien voorstellen op tafel om de gezondheidszorg te hervormen. Ze stellen voor zorg die geen meerwaarde heeft niet langer terug te betalen.

In de nadagen van de regering-Di Rupo kwam een groep pensioenexperts op de proppen met een rapport voor de hervorming van onze pensioenen, waarmee ze de toon zetten voor het verdere debat. Vandaag doet een groep van twaalf experts hetzelfde voor de gezondheidszorg. ‘Onze zorg is in acuut gevaar’, zeggen ze.

Door de vergrijzing stijgt het aantal chronische zieken die intensieve zorg nodig hebben fors. Door almaar innovatievere, maar zeer dure geneesmiddelen kunnen patiënten die tot voor kort geen enkele hoop hadden genezen. ‘Onze gezondheidszorg staat voor nooit geziene uitdagingen. En we zijn helemaal niet klaar om ze aan te gaan’, klinkt het.

De experts, gaande van ziekenhuisdirecteurs over de topman van het christelijke ziekenfonds CM tot enkele vooraanstaande academici, schuiven in een visienota tien prioriteiten naar voren om onze gezondheidszorg te verbeteren.

1 Stel een doel

De regering-Michel begon de legislatuur met een ambitieuze hervormingsagenda voor onze gezondheidszorg. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) werkte een hervorming van het ziekenhuizenlandschap uit. Die moet de zorg in onze ziekenhuizen efficiënter en kwaliteitsvoller maken.

Volgens de experts zijn de hervormingen evenwel te veel een verhaal van ‘shocken’, waarna een verhaal van ‘slabakken’ volgt. Ze pleiten voor een langetermijnaanpak, waarbij we definiëren waar we in 2040 willen staan. Daarbij moeten concrete antwoorden worden gegeven op hoe we de toename van het aantal chronisch zieken en de nieuwe innovatieve geneesmiddelen denken te financieren.

De experts benadrukken bijvoorbeeld dat we de omslag moeten maken van een gezondheidszorg die vooral inzet op genezing naar een model dat inzet op het gezond houden van mensen.

2 Volg op of we het doel halen

De vooruitgang in het bereiken van die doelstelling moet voortdurend worden opgevolgd op basis van een duidelijke boordtabel. Er moet worden nagegaan of we op schema zitten met de hervormingen en indien nodig moet worden bijgestuurd.

3 Pas de financiering aan

Zorgverstrekkers zoals artsen worden hoofdzakelijk per prestatie vergoed. Hoe meer patiënten ze behandelen en hoe meer onderzoeken ze uitvoeren, hoe meer ze verdienen. Volgens critici leidt dat overconsumptie. Een bijkomend onderzoek, zelfs als dat overbodig is, brengt geld in het laatje.

De experts stellen voor over te stappen naar een systeem waarbij de betaling per prestatie niet langer dominant is. Dat kan bijvoorbeeld door artsen te betalen per groep patiënten, waarbij kwaliteit wordt beloond en er ook een vergoeding is voor artsen die hard werken. De verleiding overbodige onderzoeken uit te voeren neemt zo af.

4 Denk na over het budget

Uit internationale studies blijkt dat 10 à 30 procent van het gezondheidsbudget verkeerd wordt gebruikt, wat leidt tot zowel over- als onderconsumptie van zorg. Bij overconsumptie gaat het bijvoorbeeld over te veel scans, bij onderconsumptie over mensen die zorg uitstellen om ze die niet kunnen betalen. Als we het geld beter inzetten, kunnen we ervoor zorgen dat wie het financieel moeilijker heeft minder snel uit de boot valt.

5 Responsabiliseer de patiënt

De overconsumptie zal pas verdwijnen als de financiële prikkels juist worden gezet. De experts pleiten er daarom voor overgebruik en zorg zonder meerwaarde niet langer terug te betalen. Wie langsgaat op de spoed voor een niet-dringend probleem dat ook de huisarts kan behandelen, moet bijvoorbeeld meer remgeld betalen. Hetzelfde voor wie een zoveelste keer bij een arts langsgaat voor hetzelfde onderzoek omdat ze ‘zeker’ willen zijn.

6 Zet in op kwaliteit

Nu al vinden in de zorgsector heel wat kwaliteitscontroles plaats, onder meer met inspecties in ziekenhuizen en woonzorgcentra. De experts pleiten ervoor kwaliteit nog meer centraal te zetten.

7 Werk meer samen

Huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en woonzorgcentra werken nog al te vaak naast elkaar. De patiënt heeft nog te vaak het gevoel dat hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Meer samenwerking en meer afstemming tussen de zorgverleners moet leiden tot meer efficiëntie, zodat een patiënt de juiste zorg op het juiste moment krijgt. De eerste stappen worden daarin gezet met de netwerken waarbinnen de zorgverstrekkers en ziekenhuizen verplicht moeten samenwerken.

8 Zet in op digitalisering

Elke burger zou één elektronisch gezondheidsdossier moeten hebben dat beheerd wordt door alle zorgverstrekkers met wie hij in aanraking komt - weliswaar met voldoende privacychecks.

9 Creëer meer coherentie

De bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg zitten enerzijds versnipperd tussen de gemeenschappen en de federale overheid en anderzijds tussen een hele reeks administraties, wat leidt tot inefficiënte besluitvorming. De experts pleiten ervoor te werken met een geïntegreerde aansturing, waarbij wordt ingezet op samenwerking tussen de beleidsniveaus en de administraties.

10 Denk aan de zorgverleners

Tot slot roepen de experts op de zorgverleners niet te vergeten. Voorzie in goede opleidingen, maak dat de werkdruk doenbaar is en garandeer zorgverleners een goede work-lifebalance.