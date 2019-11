Zorgfactuur gaat omlaag, gratis anticonceptie tot 25 jaar

Er is dan toch een oplossing gevonden voor de verdeling van het 27 miljard euro grote budget van de federale gezondheidszorg. Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) hield een voorstel van de artsen, de ziekenfondsen en de ziekenhuizen eerder tegen omdat er volgens haar te weinig aandacht was voor de patiënten. Samen met de partijen uit de regering-Wilmès werkte ze aanpassingen uit, die vandaag groen licht krijgen op de ministerraad.

Om de begroting in evenwicht te houden wordt bespaard op enkele geneesmiddelen die al lang op de markt zijn en op biologische medicijnen. ‘We verlagen de zorgfactuur van de patiënt met 65 miljoen euro per jaar en dat in een erg lastige budgettaire context’, zegt De Block. ‘Daarnaast krijgen de zorgverleners de indexering waar ze recht op hebben en doen we de rekening van de overheid kloppen.’