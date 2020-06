'Zorgverleners afkopen met restaurantcheque is beschamend'

De vakbonden eisen structurele maatregelen. Ze sluiten protest op straat niet uit.

De eenmalige federale premie van 300 euro voor het zorgpersoneel valt slecht in de sector. De werknemers in de woon-zorgcentra krijgen de premie niet en de vakbonden willen liever structurele maatregelen. 'Mensen afkopen met een soort restaurantcheque is behoorlijk beschamend', zegt vakbondsman Mark Selleslach (ACV Puls).

Op federaal niveau werd op voorstel van de socialisten beslist dat 125.000 zorgverleners een horecacheque van 300 euro netto krijgen. Eenzelfde voorstel op Vlaams niveau voor 127.000 zorgverleners werd weggestemd.

De vakbonden hebben niet enkel een probleem met het feit dat niet alle zorgverleners de premie krijgen. 'Dit is nu echt wat er niet moet gebeuren. Vorige week hebben we nog actie gevoerd om structurele maatregelen te vragen, waaronder degelijke lonen', legt Selleslach uit. 'De mensen nu afkopen met een soort restaurantcheque is behoorlijk beschamend. Een cadeautje lijkt leuk, maar het is niet het antwoord waar de mensen op zaten te wachten. Het is ook erg paternalistisch om zelfs niet de keuze te laten wat ze met het geld doen.'

Sociaal overleg

De vakbond klaagt ook dat het initiatief het sociaal overleg doorkruist. 'Er is overleg opgestart met de werkgevers, de vakbonden en de overheid over structurele oplossingen. Daar nu een budget ingooien voor iets eenmaligs verstoort de gesprekken', legt Selleslach uit. De vrees bestaat dat er verder niets mogelijk zal zijn.

'Men heeft niet de moeite genomen om te polsen wat we ervan denken. Men doet maar, ik vind het zelfs provocerend', zegt de vakbondsman. Hij sluit niet uit dat er acties van komen. 'We gaan dit evalueren de komende dagen, maar dit kan tot protest op straat leiden. Dat zou bijzonder erg zijn.'

Ook langs werkgeverskant is er ongenoegen. Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, roept de Vlaamse regering op om ook het Vlaamse personeel, onder meer in de woonzorgcentra, een premie te geven. 'Anders krijg je ongelijkheid in de financiering van het federale en het Vlaamse personeel. Dat lijkt ons niet rechtvaardig.'