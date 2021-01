Zorgvolmacht geldt voortaan ook elders in Europa

Door de coronacrisis werd vorig jaar een recordaantal zorgvolmachten opgesteld. Die kunnen voortaan ook elders in Europa hun uitwerking hebben.

Met een zorgvolmacht kunt u vastleggen wie uw goederen mag beheren als u dat niet meer kunt, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte of een ongeval. U bepaalt wie uw pensioen of huurgelden mag innen en/of uw belastingen en facturen mag betalen. U kunt in een zorgvolmacht ook opnemen in welk verzorgingstehuis u later wilt opgenomen worden, de mogelijkheid geven om uw woning te verkopen of zelfs schenkingen te doen.

Europese erkenning

Sinds 1 januari wordt een in België opgestelde zorgvolmacht ook in een aantal andere lidstaten van de Europese Unie erkend. Dat is handig als u zinnens bent om na uw pensionering te verhuizen. De aangeduide lasthebbers ontsnappen zo aan een pak formaliteiten en moeten niet aankloppen bij een buitenlandse rechter.

De zorgvolmacht moet duidelijk voorzien dat het Belgisch recht van toepassing is. Carol Bohyn Notaris een woordvoerder van Notaris.be

De erkenning is er in Frankrijk, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Tsjechië, Finland en Letland. In die landen heeft het parlement het Haags Verdrag over de bescherming van kwetsbare personen goedgekeurd. Als een EU-land dat verdrag niet heeft goedgekeurd, is alles een stuk complexer. De lokale regels bepalen dan of uw Belgische zorgvolmacht uitwerking kan hebben en onder welke voorwaarden.

‘Om alles naadloos te doen verlopen is het belangrijk dat de zorgvolmacht correct wordt opgesteld’, zegt notaris Carol Bohyn, de woordvoerder van Notaris.be. ‘De zorgvolmacht moet duidelijk voorzien dat het Belgisch recht van toepassing is. Ook moeten de bevoegdheden van de lasthebber duidelijk worden verwoord zodat later geen discussies kunnen ontstaan.’

Steeds populairder

Vorig jaar werden maandelijks gemiddeld 4.914 zorgvolmachten geregistreerd (ondanks een scherpe daling in april en mei) tegenover 4.523 in 2019. Dat blijkt uit cijfers van de Federatie van het Notariaat. In december 2020 werden 6.040 zorgvolmachten geregistreerd, het hoogste maandcijfer ooit.

