Zowat helft werknemers moet nog naar stemhokje op het werk

De coronapandemie heeft de mogelijkheden om vanop afstand te stemmen voor de sociale verkiezingen een boost gegeven, maar de grote doorbraak van e-voting blijft uit.

Hoewel de regering thuiswerk de komende weken heeft verplicht, moet iets meer dan de helft van de werknemers nog naar een stemhokje op het werk om te stemmen voor de sociale verkiezingen. Dat schat de hr-dienstverlener SD Worx op basis van de gegevens van de bedrijven die hij bij de sociale verkiezingen begeleidt.

Ongeveer 15 procent van de werknemers kan per computer stemmen en zowat een op de drie per brief. 'Ondanks de Covid-19-crisis is dit niet hét moment van de doorbraak van e-voting geworden', zegt Jan Vanthournout, senior legal manager van SD Worx.

Sectorgenoot Acerta komt op iets hogere cijfers uit. Volgens de hr-dienstverlener kan in zes op de tien bedrijven vanop afstand worden gestemd. 30 procent van de werkgevers kiest voor stemmen per brief, 20 procent voor elektronisch stemmen en 11 procent voor de combinatie ervan.

Gesteggel op bedrijfsniveau

De komende twee weken kiezen zo'n 2 miljoen werknemers wie er voor hen in de ondernemingsraad en het comité voor preventie en bescherming op het werk zetelt. De verkiezingen zouden normaal in het voorjaar plaatsvinden, maar werden uitgesteld door de coronapandemie.

Bij eerdere verkiezingen konden werknemers al elektronisch stemmen, maar alleen via computers in een stembureau in een bedrijf. Voor deze sociale verkiezingen kwamen werkgevers en vakbonden overeen dat er overal vanop afstand mag worden gestemd, elektronisch of per post. Maar er moesten daarover afspraken worden gemaakt op het bedrijfsniveau en daar liep het fout. SD Worx kon niet zeggen of bepaalde types bedrijven vaker voor een bepaalde stemformule kiezen dan andere.