Zuhal Demir ‘met dood bedreigd' door Turkse nationalisten

Demir ging in het tv-programma in debat met Erçan Tok van Be.one, de nieuwe partij van Dyab Abou Jahjah, over de nakende Turkse verkiezingen. De N-VA-politica zei er dat zij en haar zes maanden oude dochter doodsbedreigingen hebben gekregen.

Demir werd eerder in de Turkse pers al afgeschilderd als een aanhanger van de Koerdische arbeiderspartij PKK, die op de Europese lijst van terreurbewegingen staat. ‘Ik pik dat niet langer’, zei ze, waarna ze het over de doodsbedreigingen had. ‘Dat bedoel ik met de nefaste invloed die in Turkije bezig is en hier in Europa ook invloed heeft.’