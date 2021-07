Zwaar noodweer treft België en eist zeker negen doden

Door de hevige regenval is de Maas overstroomd, waardoor vooral inwoners van Luik in de problemen kwamen.

De hevige regenval heeft in het zuiden en oosten van het land tot zware overstromingen geleid. Er vielen minstens negen doden en ook de materiële schade is niet te overzien. Steden moeten zich wapenen, want zo'n extreem noodweer dreigt vaker toe te slaan.

Extreem noodweer heeft een ravage aangericht in Wallonië en in delen van Limburg. In België zijn zeker negen doden gevallen, vier personen zijn nog vermist. Niet alleen ons land kampt met zware overstromingen. Ook Nederland en Duitsland ondervinden enorme hinder door wateroverlast. De Duitse autoriteiten meldden al 58 sterfgevallen door het noodweer. Tientallen mensen in Duitsland zijn vermist.

De essentie Door de aanhoudende regen zijn grote gebieden in Wallonië en Limburg overstroomd.

De situatie is ernstig: tientallen huizen zijn vernield, duizenden mensen moesten worden geëvacueerd.

Op de financiële impact is het nog wachten, maar volgens verzekeraars zal de aangerichte schade tot de grootste van de afgelopen jaren behoren.

Deze weersomstandigheden zijn uitzonderlijk, maar zullen in de toekomst vaker voorvallen, blijkt uit wetenschappelijke studie en data.

Door de hevige regenval is de Maas overstroomd, waardoor in België vooral inwoners van Luik in de problemen kwamen. Tegen de avond vloeide naar schatting 3 miljoen liter water per seconde door de bedding. Straten veranderden in kolkende rivieren, duizenden huizen zijn ontruimd en in verschillende dorpen moest de voltallige bevolking geëvacueerd worden.

Door de kracht van het water verliepen de reddingsacties erg moeizaam. Donderdagmiddag kondigde de regering de federale fase van het rampenplan af. De federale regering staat dus in voor de hulpverlening voor de getroffen gebieden. 'Hulpdiensten uit het hele land zetten alle middelen in, met steun van Binnenlandse Zaken en Defensie', zei premier Alexander De Croo (Open VLD). 'We kunnen ook rekenen op internationale bijstand.'

Schade

De materiële schade is niet te overzien: tientallen huizen zijn ingestort, auto's werden meegesleurd met de stroom. Het weer legde ook het treinverkeer in Wallonië plat, omdat de modderstromen schade veroorzaakten aan de sporen. Ook de telefoonnetwerken ondervonden hinder.

Verzekeringsexperts kunnen de financiële impact pas berekenen als het water is weggetrokken, wat nog enkele dagen kan duren. Maar nu al staat het voor verzekeraars vast dat de aangerichte schade tot de grootste van de afgelopen jaren behoort.

Nationale ramp

De Waalse regering besliste donderdagmiddag 2,5 miljoen euro vrij te maken voor noodhulp. Het geld moet de getroffen gemeenten helpen dringende interventies te financieren, zoals schoonmaak- en opruimingswerkzaamheden. Volgens Waals minister-president Elio di Rupo (PS) bestaat er geen twijfel over dat de overstromingen erkend worden als nationale ramp. Normaal moet er 75 millimeter water in 24 uur vallen om aan de criteria te voldoen. Nu is er 100 millimeter water in 6 uur gevallen, zei Di Rupo.

Dit noodweer is uitzonderlijk. Het hoogste peil ooit werd in de Maas gemeten in de winter van 1993. De verwachting is dat het water nu, midden in de zomer, nog hoger komt te staan.

Steden aanpassen

Ontharding en groene bufferzones kunnen helpen, maar op sommige plaatsen is het misschien ook nodig om de rioleringscapaciteit uit te breiden of grote stormbekkens te bouwen. Nora Van Cauwenbergh Hydroloog en onderzoeker aan de VUB

Uit data van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) blijkt dat het aantal 'dagen met hevige regenval' in ons land sinds de jaren 80 gestaag toeneemt. Wetenschappers waarschuwen dat extreme overstromingen in de toekomst nog vaker dreigen toe te slaan. ‘Dijken en infrastructuur die tot nu goed dienst hebben gedaan om gebieden droog te houden zullen met de klimaatverandering niet meer volstaan. We zullen gebouwen daaraan moeten aanpassen en voor een stuk weghalen uit gebieden waarvan we weten dat ze geregeld overstromen’, zegt Nora Van Cauwenbergh, hydroloog en onderzoeker aan de VUB.

Steden moeten zich beter wapenen en ingrijpende maatregelen dringen zich op. 'Ontharding en groene bufferzones kunnen helpen, maar op sommige plaatsen is het misschien nodig de rioleringscapaciteit uit te breiden of grote stormbekkens te bouwen', zegt Van Cauwenbergh.