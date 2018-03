Alle Antwerpse partijen zetten in op allochtone stemmentrekkers

In de jacht op de allochtone stem zetten alle Antwerpsen partijen bij de lokale verkiezingen hun beste beentje voor. Het toenemend aantal allochtone kiezers valt niet te negeren.

Bart De Wever krijgt wel eens het verwijt allochtonen - of beter gezegd: de Maghrebijnen - in Antwerpen te viseren en te stigmatiseren. Maar diezelfde De Wever bombardeerde in 2012 wel Nabilla Ait Daoud tot schepen, nadat ze vanop de vijfde plaats op de N-VA-lijst 1.393 voorkeurstemmen achter haar naam had gekregen.

De Antwerpse van Marokkaanse origine krijgt nu de derde plaats. Ze moet haar populariteit verzilveren bij de electoraal steeds belangrijker wordende groep inwoners van vreemde origine. Uit cijfers van de stad Antwerpen blijkt dat in 2018 de helft van de bevolking van ’t Stad mensen met een migratieachtergrond zijn.

Dat deed het Vlaams Belang, dat het nog altijd moet hebben van een rauw en onversneden antimigrantendiscours, al besluiten de focus te verleggen van de steden naar het platteland. De demografische evolutie in de steden maakt dat de electorale vijver er voor het Vlaams Belang steeds kleiner wordt.

Niet alleen links

Er wordt weleens gezegd dat het groeiend allochtone kiespubliek vooral de linkerzijde goed uitkomt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat migranten-arbeiders van de eerste generatie inderdaad een voorkeur voor links vertonen, maar dat dat bij latere generaties uitvlakt. De N-VA gaat er in ieder geval vanuit dat in de allochtone gemeenschap ook heel wat conservatieve stemmen te rapen vallen.

Dat neemt niet weg dat traditioneel vooral ter linkerzijde hard wordt ingezet op de allochtone stem. Het Antwerpse boegbeeld van Groen, Meyrem Almaci, van Turkse origine, haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 maar liefst 8.037 voorkeurstemmen. De voorzitster van Groen lijkt daarmee het grootste stemmenkanon in de allochtone gemeenschap, al valt niet te achterhalen hoeveel van haar voorkeurstemmen van allochtone of autochtone kiezers komen.

Almaci is nu lijstduwer, in steun van lijsttrekker Wouter Van Besien. Na Van Besien komen de gemeenteraadsleden Ikrame Kastit en Joris Giebens, gevolgd door de nieuwkomers Yasmia Setta, een jeugdwerker en student, en Omar Ba, die diversiteitsconsulent is. Groen zet dus zwaar in op de allochtone stem.

Steve Stevaert

Met Jinnih Beels, die Belgisch-Indiase roots heeft, heeft de sp.a de enige vrouwelijke lijsttrekker. De socialistische lijst wordt geduwd door Yasmine Kherbache, die in 2012 vanop de tweede plaats 6.660 voorkeursstemmen binnenhaalde. Al is het opnieuw de vraag of Kherbache, met Algerijnse roots, wel zo goed scoorde bij het allochtone kiespubliek. Wijlen Steve Stevaert was er in elk geval niet van overtuigd dat ze goed scoorde bij de Marokkaanse gemeenschap, de grootste groep in Antwerpen.

Dat is meteen ook de vraag die rond Nahima Lanjri hangt. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen speelde haar partij CD&V het Kamerlid zelfs niet meer uit Antwerpen, maar onder het leiderschap van lijsttrekker Kris Peeters krijgt ze nu een prominente derde stek.

Om uit het electorale dal te geraken mikt CD&V in Antwerpen meer dan ooit op de moslimstem. De partij kan daarbij haar eigen religieuze achtergrond uitspelen om gelovige moslims aan te spreken. Dat blijkt onder meer uit de tolerante houding die CD&V inneemt tegenover de hoofddoek.

CD&V hoedt er zich wel voor als moslimpartij te worden weggezet, zoals De Wever probeert. Toen staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) de Vlamingen waarschuwde dat CD&V de nieuwe moslimpartij was, eiste CD&V-voorzitter Wouter Beke excuses en maakte hij er zelfs een regeringszaak van.

Alle partijen mogen dan nog jagen op de allochtone stem, het etiket moslimpartij wil niemand opgekleefd krijgen. Daarmee dreig je meer Vlaamse autochtone stemmen te verliezen dan moslimstemmen binnen te halen. Dat is de politieke valkuil in de electorale strijd om de steeds belangrijker wordende allochtone stem.