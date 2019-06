Als Bilzen kiest, wint de Volksunie

Wie morgen de gemeenteraadsverkiezingen in Bilzen wint, weet niemand. Dat de Volksunie de burgemeester levert, is wel zeker. 18 jaar na het verdwijnen van die partij. Dat zegt veel over dit stadje met nu zelfs Vlaams belang.

Het leek alsof Michael Jackson op de markt van Bilzen rondliep. ‘Alle jongeren wilden een selfie met Tom Van Grieken’, zegt iemand die het zag. Al past ‘zucht’ beter dan ‘zegt’: de schrik zit erin. 24.708 Bilzenaren moeten opnieuw naar de stembus nadat de Raad van State de uitslag van 14 oktober heeft vernietigd. Je zou denken dat mensen niet zo snel veranderen. Maar toen passeerde 26 mei, ook in Bilzen.

Eerst de humor. Voor je Bilzen binnenrijdt, adverteert drukkerij Hellinx: ‘Promo juni - 5.000 flyers - 49 €.’ Dat konden al die partijen wel gebruiken. In Het Belang van Limburg werd de lijsttrekkers gevraagd wat deze campagne kostte. Dat varieerde van 1.000 euro (Groen) over 10.000 euro (Beter Bilzen) tot 18.000 euro (Trots op Bilzen).

Dan de realiteit. Trots op Bilzen - de lokale CD&V van Johan Sauwens - won op 14 oktober en werd met twaalf zetels na zes jaar oppositie de grootste partij. De N-VA van Frieda Brepoels, die zes jaar burgemeester was, ging van tien naar zes. Toch besloot diezelfde avond, in een vergaderzaal in het Genkse hotel Stiemerheide, de coalitie verder te gaan. Burgemeester werd Bruno Steegen van Beter Bilzen (de Open VLD van het stadje), de N-VA en Bilzen Bruist (de sp.a van Guy Swennen) gingen mee. Zij het nipt: ze hadden één zetel over. 16 op 31. Die ene zetel kantelde met vijf stemmen.

Bilzen was boos, hoorde je na 14 oktober: ‘We hebben Frieda (niemand zegt Brepoels, red.) afgestraft, maar de winnaar zetten ze buitenspel’, klonk het. Johan Sauwens was nog bozer en na een klacht - onder meer over een verschil tussen aantal getelde en aantal vermelde stembiljetten - annuleerde de Raad van State de uitslag.

Met de loep

Woensdag marktdag in Bilzen (‘Supermarkt’, zegt de website van de gemeente die zichzelf met de slogan ‘Biesonder Boeiend’ aanprijst), ’s avonds is dat te zien op het Journaal en in ‘Terzake’. Al vroeger op de dag lees je op tijd.be: ‘De Wever nam gisteren tussen alle gesprekken door de tijd om samen met voormalig vicepremier Jan Jambon af te zakken naar de wekelijkse markt.’ Een week eerder is Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken geweest, net als N-VA-parlementslid Theo Francken. Niemand is van Limburg, laat staan van Bilzen.

Wouter Beke, Gwendolyn Rutten, John Crombez en Meyrem Almaci zijn hier niet. ‘Maar moet dat?’, vraagt Chris Humblet, zelf op de 29ste plaats van Trots op Bilzen. ‘Zou De Wever zich niet beter bezighouden met het vormen van een regering? Is Bilzen dan zo belangrijk?’

De vraag is retorisch, zo leerde afgelopen woensdag. De uitslag van Bilzen morgen wordt met de loep bekeken. Scoort het Vlaams Belang, dat in oktober twee zetels haalde, beter na 26 mei? Helpt De Wevers komst de N-VA min of meer stand te houden? En wat als Johan Sauwens de coalitie breekt: zoekt hij dan gedoogsteun bij het Belang? Of doet Bruno Steegen dat? ‘Dat kan Bilzen nationaal weleens relevant maken’, schrijft De Tijd woensdag.

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

Misschien was Bilzen dat altijd al. Chris Moors, 83 en toevallige passant voor café De Casteleyn maar in een verder verleden járen CVP-volksvertegenwoordiger, zegt: ‘Voor de oorlog werd hier nog heel veel Frans gesproken. Pastoor Paquay (die voor de kerk een buste heeft met uitzicht op ijssalon Crèmedaus, red.) en een priester uit Eigenbilzen reageerden en richtten een Vlaamse jongerenbeweging op. Eind de jaren dertig ging die over in het VNV en de oorlog bracht grote verdeeldheid. Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote repressie.’

Dat lijkt lang geleden, maar toen in 1954 de Volksunie werd opgericht, begon die partij zeker in Bilzen aan een serieuze opmars. En dat zie je tot vandaag: Johan Sauwens werd in 1982 burgemeester voor die partij, hij brak de CVP-hegemonie, zijn medestanders waren al snel Frieda Brepoels en Bruno Steegen.

Wacht. Sauwens, Brepoels, Steegen? Allemaal Volksunie, toen, maar op 14 oktober allemaal lijsttrekker dus van drie verschillende partijen. Van medestanders werden ze tegenstanders, en dat zijn ze ook morgen. Weze het dat Brepoels, door de slechte uitslag van oktober, als lijsttrekker vervangen werd door Wouter Raskin. Politiek voor de N-VA actief sinds 2010, maar op zijn website duidelijk: ‘Hij krijgt de politiek met de paplepel ingegeven in een familie die met zijn oom Evrard Raskin de eerste Limburgse Volksunie-volksvertegenwoordiger leverde.’

Raskin speelde de voorbije drie weken, de korte duur van deze campagne, de kaart van de degelijkheid. ‘Aan de strijd tussen de kandidaat-burgemeesters deed ik niet mee’, zegt hij. ‘Bilzen was altijd een dynamische stad. Nu staan we sinds oktober stil. Zo dreigen we te eindigen als Lanaken en Tongeren, waar het doods is. Waarom we in oktober niet met Sauwens in zee gingen? De manier waarop hij jaren oppositie voerde tegen Frieda, was ongezien. Hij won, ja. Maar je mag als kind het mooiste speelgoed hebben, als niemand met je wil spelen, blijf je alleen.’

Schermvullende weergave ©Siska Vandecasteele

We bellen Sauwens. Hij denkt na. ‘Kom maar naar de Padam.’ Even verder, aan De Tribunaal, kaarten veel gele vestjes van de N-VA nog na. Zelfs de cafés lijken verdeeld. De ex-minister en ex-burgemeester vertelt hoe zondag door de N-VA en het Vlaams Belang de grenzen van het cordon sanitaire zullen worden afgetast, hoe hij daar zelf in principe tegen is (‘ik ga er zelf niet mee besturen, maar bijvoorbeeld in Ninove moet je die met 40 procent altijd burgemeester maken’) en hij pleit voor de afschaffing van de opkomstplicht. Sauwens is verantwoordelijk voor de nieuwe verkiezingen. Mensen die de radio ’s ochtends aan het woord liet, waren boos: alweer stemmen? ‘Toch vrees ik niet dat onze kiezers ons dat gaan aanrekenen. Onze kiezers werden genegeerd. Dat zijn dus nu allemaal militanten geworden. Het is de oppositie die erg paniekerig gereageerd heeft.’

Dat deden ze, volgens Sauwens, al op 14 oktober zelf. ‘Ze zaten samen in de Kristallijn (een sterrenrestaurant van hotel Stiemerheide, red.) en namen hun telefoon niet op.’ Nadien, zegt hij, viseerden ze hem. Sauwens spreekt van vuilspuiterij, antipolitiek en roddels. ‘Terwijl zij zes jaar slecht bestuurd hebben. Ik kreeg op 14 oktober meer dan 5.000 stemmen, mensen wilden dat wij weer gingen besturen.’ Brepoels en Steegen, ooit voor hém waarnemend burgemeester toen Sauwens minister was, werden tegenstanders. ‘Het is als een lief waar je het na twee jaar mee uitmaakt. Dan blijft alleen het negatieve over.’

Toch heeft hij, het verrast hem een beetje, het gsm-nummer van Bruno Steegen nog. Hij glimlacht: ‘Misschien kan ik dat zondagavond nog gebruiken.’ Nu geeft hij het aan ons en iets later bellen we aan bij advocatenkantoor Belisius dat Steegen oprichtte. ‘Ik werk hier nog altijd, maar natuurlijk gaat mijn meeste tijd naar Bilzen’, zegt Steegen, 53 jaar en sinds 1 januari burgemeester voor Beter Bilzen. Na 14 oktober was hij met 7 zetels de grootste in de coalitie. ‘Maar ik heb nog geen dag genoten als burgemeester’, zegt hij. ‘Eigenlijk is het hallucinant. Onze stad staat al tien maanden stil door één persoon.’ De naam moet hij niet noemen: Johan Sauwens. ‘Van fraude was helemaal geen sprake’, zegt Steegen. ‘Misschien klopte het aantal stembrieven niet, maar op zo’n verkiezingsdag willen voorzitters van stem- en telbureaus vaak snel afhandelen en dan vergist men zich al eens. Dat kan zondag net zo goed gebeuren.’

De kans dat Steegen zondag naar Sauwens belt, lijkt miniem. Al zegt hij: ‘In oktober ging het tussen Sauwens en Frieda, nu gaat het tussen Sauwens en Bruno Steegen. Natuurlijk bestaat de kans dat het succes van het Vlaams Belang op 26 mei zich hier laat voelen. Veel foertstemmen zouden wel eens naar daar kunnen gaan.’ Als ze in Bilzen voor een patstelling kunnen zorgen, zullen ze dat in Vlaanderen te gelde willen maken.’ Wil hij die patstelling zelf doorbreken? Hij schudt het hoofd. ‘We heten hier wel Beter Bilzen en dat is toch iets anders dan Open VLD, maar het doorbreken van het cordon wil de partij niet. En gedoogsteun? (hij zegt het iets minder sterk, maar toch:) Nee, ook die kans is héél miniem.’

Er wordt veel gezegd in Bilzen. On en off the record, altijd voor of tegen Sauwens.

Er wordt veel gezegd in Bilzen. On en off the record, altijd voor of tegen Sauwens. Steegen noemt hem rancuneus. En over dat sterrenrestaurant op 14 oktober: ‘Natuurlijk zaten we daar niet. We zaten in een vergaderzaaltje van hetzelfde hotel. Hij zegt het alleen bewust anders. En die avond belde hij níét naar mij of naar Frieda. Wel naar Guy Swennen. Die nam inderdaad niet op.’

Guitige blikken

We rijden naar Eigenbilzen, een van de 13 deelgemeenten. Klein, maar wel symbolisch: Steegen, Brepoels en Swennen zijn van hier. Centraal ligt het Julien Schoenaertsplein, ook de vader van Matthias was van Eigenbilzen. Maar vooral was deze gemeente wit-zwart. Of is? In Het Belang van Limburg stond deze week nog: ‘Aan je naam kleeft je kleur.’

Nergens zit de geschiedenis van Bilzen, door de collaboratiegeschiedenis ooit nog Klein Berlijn genoemd, zo diep als in dit dorp. Twee mannen, op het plein, leggen dat met één voorbeeld uit. Hun naam willen ze niet in de krant. Ook niet voor wie ze in oktober kozen. ‘Nu zondag stemmen we wel voor dezelfde. Of veel mensen gaan veranderen van gedacht? Geen idee.’

Maar zij vertellen dit: ‘Eigenbilzen had altijd twee harmonieën: Aurora, die in zaal Aurora speelde, en Recht door zee, die in zaal Hartenberg speelde. Aurora waren de ‘witten’, Recht door zee de ‘zwarten’. Ze bestaan nog allebei. Vorig jaar hebben voor het eerst enkelen van Recht door zee meegespeeld met Aurora. Dat was fijn, maar het had puur muzikale redenen. Op 11 november speelt Aurora in de voormiddag aan het oorlogsmonument de Brabançonne, na de middag speelt Recht door zee aan datzelfde monument de Vlaamse Leeuw.’

Hun blikken zijn guitig en zeggen: ‘En gij nu?’