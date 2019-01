Anciaux trekt sp.a-lijst Vlaams Parlement in Brussel

Het gewestbestuur van sp.a Brussel blies maandag verzamelen om de lijsttrekkers aan te wijzen voor de verkiezingen van eind mei. En de Vlaamse socialisten hadden een kleine verrassing in petto. Bert Anciaux trekt de lijst voor het Vlaams Parlement.

De 59-jarige oud-minister leek politiek op een zijspoor beland te zijn. Vorig jaar zag hij nog af van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel. Hij nam die beslissing nadat de partij hem slechts de plek van lijstduwer aangeboden had. Anciaux zelf had toen gehoopt op plaats 2.