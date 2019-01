Anneleen Van Bossuyt trekt N-VA-lijst in Oost-Vlaanderen

Niet Christophe D'Haese, burgemeester van Aalst, maar Anneleen Van Bossuyt is de lijstrekker voor N-VA in Oost-Vlaanderen.

De N-VA maakte vannacht bekend wie ze inzet op de belangrijkste posten voor de verkiezingen. Het was al bekend dat N-VA-voorzitter Bart De Wever een gooi deed naar het Vlaams minister-presidentschap, dat Jan Jambon kandidaat-premier is en dat Geert Bourgeois Europees lijstrekker wordt.

Maar nu zijn ook de andere lijsttrekkers bekend. Meest opvallend is dat Anneleen Van Bossuyt de lijst trekt in Oost-Vlaanderen. Sommigen hadden er Christophe D'Haese verwacht, maar dan zou de N-VA wel heel weinig vrouwen hebben als lijsttrekker. De keuze van De Wever viel dus op Van Bossuyt. Het Europees parlementslid was ook al lijstrekker bij de verkiezingen van 14 oktober in Gent. D'Haese staat op plaats twee en Kamervoorzitter Siegfried Bracke is lijstduwer. Vlaams fractieleider Matthias Diependaele trekt er de Vlaamse lijst.