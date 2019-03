BV's in de politiek terug van (nooit helemaal) weggeweest

Na Lynn Wesenbeek zet Open VLD ook Goedele Liekens op een lijst voor de verkiezingen van 26 mei. Het verleden leert nochtans dat bekende Vlamingen geen garantie op succes zijn.

‘Open VLD, dat is een beetje zoals ik. Positief, altijd vrolijk en opgewekt’, grapte de seksuologe en tv-presentatrice Goedele Liekens gisteren tijdens de persconferentie waarop bekend werd gemaakt dat ze de derde plaats krijgt op de liberale Kamerlijst in Vlaams-Brabant. Het is een verkiesbare maar geen zekere plaats. In 2014 raakten in het spoor van Maggie De Block nog drie andere Open VLD’ers verkozen, maar de populariteit van de Block is niet meer wat ze toen was.

Voor de liberalen zijn het zowat de verkiezingen van de witte konijnen. Eergisteren raakte bekend dat de filosofe Alicja Gescinska de derde plaats krijgt op de Europese lijst. De journaliste Lynn Wesenbeek duwt de lijst, de Nederlandse ex-Europees commissaris Neelie Kroes duwt bij de opvolgers. In Antwerpen staat de sociaal onderneemster Sihame El Kaouakibi op de derde plaats voor het Vlaams Parlement.

Ook voor de Antwerpse Kamerlijst mikte Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten op een verfrissende nieuwkomer als lijsttrekker. Die zoektocht mislukte, waarop minister van Digitale Agenda Philippe De Backer alsnog naar voren werd geschoven. Die bedankte evenwel te elfder ure, waarop de partij uiteindelijk uitkwam bij de ondernemer Christian Leysen.

Witte konijnen en bekende Vlamingen die in de politiek stappen, zijn geen nieuw fenomeen. ‘In het begin van het vorige decennium was er een hele golf van BV’s die hun weg naar de politiek vonden. In die groep zaten heel wat mensen uit de culturele sector, met als bekendste voorbeeld Margriet Hermans (Open VLD)’, zegt de politicoloog Carl Devos (UGent).

Uit onderzoek bleek dat BV’s weliswaar een voordeel hadden tegenover nobele onbekenden en dus stemmen aanleverden. Maar het effect bleek kleiner dan verwacht. ‘Het is niet omdat kiezers iemand een goede acteur vinden, dat ze die persoon ook als een geloofwaardige politicus zien’, zegt Devos.

Desillusie

De meeste BV’s mispakten zich aan het politieke spel, waarna ze gedesillusioneerd opstapten. ‘Het drama is dat ze de kloof tussen de burger en de politiek kleiner moesten maken, maar dat die door dat soort avonturen wellicht alleen maar groter is geworden’, zegt Devos. Bij de verkiezingen van 2014 stonden er dan ook nog amper BV’s op de lijsten. Johan Van Overtveldt was als N-VA-lijsttrekker voor het Europees Parlement zowat de enige kandidaat van buiten de politiek met enige bekendheid.

Van Overtveldt was een ex-journalist, zowat de enige beroepsgroep van buiten de Wetstraat waarvan leden wel met enig succes de overstap hebben gemaakt. ‘Journalisten weten hoe de politiek werkt en kunnen er daarom in gedijen. Hetzelfde met mensen uit het middenveld, zoals CD&V-vicepremier Kris Peeters, die overkwam van de werkgeversorganisatie Unizo’, zegt Devos. ‘Het is dan ook niet toevallig dat Open VLD nu aanklopt bij mensen die op het kruispunt met de politiek zitten, zoals een journaliste als Wesenbeek of Liekens, die actief is als ambassadrice voor de Verenigde Naties (VN).’