Bart De Wever rondt eerste ‘luisterronde' af

Antwerps ‘formateur’ Bart De Wever heeft een eerste ‘luisterronde’ afgerond. Na alles op een rijtje te hebben gezet, plant hij een tweede ronde. Groen-kopstuk Wouter van Besien wil daar op ingaan, liet hij weten.

In Antwerpen is Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien als laatste van alle partijkopstukken ontvangen bij burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever. Net als zijn sp.a-collega Jinnih Beels wilde hij bij zijn aankomst geen voorbeschouwing geven over het informatieve gesprek. ‘Er is een uitgestoken hand naar ons toe gekomen en we zijn benieuwd wat dat inhoudt’, was zijn enige commentaar.

Ook na afloop wilde Van Besien weinig kwijt, maar hij herhaalde wel zijn standpunt dat Groen geen kandidaat is om in een coalitie met de N-VA te stappen. ‘Er is wel een uitnodiging om op informatieve basis een tweede gesprek te houden’, zegt hij. Daar wil Van Besien ook op ingaan.

Groen

Het is meteen de vraag of De Wever verder zal proberen Groen in Antwerpen te verleiden mee te besturen. De Wever zelf wil daarover niets meer kwijt, maar hij zei onmiddellijk na de verkiezingen wel dat hij het liever een stabiele en werkbare meerderheid heeft dan de krappe meerderheid met één zetel op overschot die huidige coalitie van N-VA, CD&V en Open VLD in Antwerpen heeft.

Voor de verkiezingen liet hij in een onbewaakt moment al wel eens vallen dat hij op de deur van Groen zou kloppen, mocht er geen meerderheid zijn ter linker- of ter rechterzijde. Volgens De Wever was het geen onhaalbare kaart om Groen los te weken uit het linkse blok, als er ook afspraken kunnen worden gemaakt over de coalities na 2019 in Vlaanderen en de federale regering.

Kans klein

De kans dat Groen in Antwerpen toehapt, is echter klein. Groen-voorzitster Meyrem Almaci gaat ervan uit dat De Wever tactische spelletjes speelt om Groen af te serveren als een partij die eigenlijk niet bereid is beleidsverantwoordelijkheid te nemen. Het thema van de machtsdeelname ligt gevoelig in Groen, bleek uit een tweet van Almaci de dag na de verkiezingen.‘Nu al meer dan 500 gemeenteraadsleden, een stijging met 75 procent. Overal waar we kunnen, nemen we onze verantwoordelijkheid om groen in het beleid te realiseren’, tweette ze onder de hashtag groene zondag.

Ook in Antwerpen zijn er kiezers van Groen die vinden dat de partij aan het beleid moet deelnemen, zelfs met De Wever. Maar dat ligt toch moeilijk, omdat Van Besien zich in de campagne presenteerde als het linkse alternatief voor de N-VA-burgemeester, waarbij hij expliciet duidelijk maakte niet in een coalitie met de Vlaams-nationalisten te zullen stappen.