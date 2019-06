Begrotingstekort al 10 miljard

De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) brengen vandaag een eerste verslag uit bij koning Filip. De bedoeling is een inkijk te geven in de sociaal-economische uitdagingen waar ons land voor staat. Het budgettaire plaatje dat de koning voor ogen zal krijgen, valt tegen.

Uit nieuwe cijfers van het Planbureau die De Tijd kon inkijken, kan worden afgeleid dat het begrotingstekort volgend jaar oploopt tot 9,6 miljard euro of 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Wie denkt dat men opnieuw 500 dagen tijd kan verliezen met communautaire avonturen vergist zich. Alexander De Croo minister van Financiën

Eind 2018 sloot de begroting nog af met een tekort van 0,7 procent of 3,2 miljard euro. Maar dat was te danken aan een eenmalige truc van de regering om de voorafbetalingen van vennootschappen een boost te geven. Dat effect speelt sinds dit jaar niet meer. Daardoor en doordat de kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg oplopen, stijgt het tekort dit jaar naar 7,5 miljard euro en in 2020 naar 9,6 miljard euro.

Als de volgende regering de doelstellingen respecteert die de vorige regering-Michel zichzelf heeft opgelegd, moet ze voor bijna 9 miljard euro besparen en/of nieuwe belastingen zoeken bij de opmaak van de begroting 2020. België mikt op een tekort van zo’n 1 miljard euro volgend jaar en een begrotingsevenwicht in 2021.

Onderhandelingen

De begrotingsonderhandelingen starten in principe na de zomer, want op 15 oktober moet België net als alle andere EU-landen zijn begroting indienen bij Europa. De druk om tegen dan een regering te hebben zal almaar groter worden.

Vijf jaar geleden slaagde de toenmalige regering-Michel erin om op enkele dagen na tijdig een begroting in te dienen. De vraag is of het zal lukken om uiterlijk in oktober een regering te hebben, want het uitzicht op een snelle coalitie is pover.

Schuldgraad

Ook vanuit Europa kwam er gisteren een waarschuwing in een kritisch begrotingsrapport. De Europese Commissie maakte duidelijk dat onze overheidsschuld te hoog is. Met een schuldgraad van 102 procent van het bbp behoren we tot de landen met de hoogste schulden. Repercussies volgen er voorlopig niet.