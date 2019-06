Beke: 'Voor zover ik weet is Magnette geen informateur'

CD&V-voorzitter Wouter Beke is niet te spreken over het idee van PS-kopstuk Paul Magnette om een noodregering voor één jaar te vormen.

Beke liet zich in De Ochtend (Radio 1) uit over het opmerkelijke voorstel voor een noodregering op federaal niveau dat PS-kopstuk Paul Magnette donderdagavond lanceerde. Beke riep de PS ook op om het werk van de informateurs niet te bemoeilijken. 'Voor zover ik weet is Paul Magnette geen informateur', klonk het.

Hij wees erop dat de PS een grote fractie vormt in de Kamer en dus ook de verantwoordelijkheid heeft bij het vormen van een regering. 'Een regering wordt aan tafel gevormd, niet door drie keer op radio en tv drie keer iets anders te verkondigen. Dat zou de PS zelf ook moeten beseffen', zo deelde Beke nog een sneer uit naar PS-voorzitter di Rupo die gisteren zijn communicatie over de positie van de partij tegenover de N-VA moest bijsturen.

De PS neemt continu de vlucht vooruit. De campagne is gedaan. Dit is noch de juiste methode, noch het juiste moment voor zo'n ideeën. Groen

'Iedereen moet beseffen dat de campagne voorbij is', zei Beke nog. Hij erkende bovendien dat de cdH de puzzel nog moeilijker gemaakt met de beslissing om in geen enkele regering te stappen. Maar volgens hem is de keuze van cdH vooral belangrijk voor de regeringsvorming aan Franstalige kant.