Beke tegen De Wever: ‘Ik weet dat ge geen gutmensch zijt'

‘Vind jij mij een slecht mens’, zo vroeg Bart De Wever aan Wouter Beke op het einde van het voorzittersdebat bij Voka. ‘Ik weet dat ge geen gutmensch zijt’, repliceerde die gevat.

Alle Vlaamse partijvoorzitters waren van de partij, op het voorzittersdebat dat de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka dinsdagavond op haar congres ‘Ondernemen in de stad van morgen’ in de Bozar in Brussel organiseerde. ‘Het is de eerste keer dat jullie de degens gaan kruisen over de lokale verkiezingen’, zei Voka-voorzitter Paul Kumpen. Meteen riep hij op dat de regeringen niet zouden verlamd worden door de lokale verkiezingen.

Kumpen wees er nog op dat Vlaamse ondernemingen ‘niet bijster tevreden’ zijn over het lokaal beleid. ’84 procent ziet mobiliteit als één van onze belangrijkste uitdagingen. We staan stil. Het kost geld, jobs en groei’, merkte hij op.

Hij riep op een einde te maken aan de lokale versnippering. ‘Gemeenten moeten verplicht worden op te schalen tot minstens 10.000 inwoners. De Vlaamse overheid moet deze fusies stimuleren’, klonk het. En dat is een hele opgave, want maar liefst één op de vier gemeenten telt nu minder dan 10.000 inwoners.

Rekeningrijden

Twee thema’s, de mobiliteit en de krapte op de arbeidsmarkt, stonden voorop in het debat tussen de partijvoorzitters Bart De Wever, Wouter Beke, Gwendolyn Rutten, John Crombez en Meyrem Almaci. Over de files waren de voorzitters het eigenlijk roerend eens. Dat probleem aanpakken, wordt een belangrijke opdracht om de economie niet te doen vastlopen. En wonderoplossingen zijn er niet.

Opvallend was wel dat N-VA-voorzitter Bart De Wever zei dat rekeningrijden volgens hem ‘onvermijdelijk’ wordt. ‘Ook al is dat niet populair en zal daarover ook geen campagne worden gevoerd’, zei De Wever nog. Hij liet ook verstaan dat daar in deze legislatuur ook geen werk meer van zal worden gemaakt.

Opmerkelijk was nog hoe CD&V-voorzitter Wouter Beke er aan toevoegde dat het mobiliteitsvraagstuk ook een zaak is van ruimtelijke ontwikkeling. ‘In Vlaanderen wordt te veel gekeken naar de Vlaamse ruit. Die slibt helemaal dicht. Als we het mobiliteitsprobleem willen oplossen, zullen we ook meer economische kansen moeten geven aan West- en Oost-Vlaanderen en Limburg. Slim rekeningrijden is bespreekbaar. En met slim bedoel ik dat het veel moeilijker is in West- en Oost-Vlaanderen en Limburg om mensen mensen op de trein te krijgen, want er rijden gewoon minder treinen’, zo suggereerde Beke dat slim rekeningrijden dan vooral in de Vlaamse ruit tussen Antwerpen, Gent en Brussel zal moeten worden ingevoerd.

Mismatch

De voorzitters waren het ook eens dat er zich een groot probleem stelt op de arbeidsmarkt. Bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld, terwijl er nog altijd heel wat werklozen zijn. De Wever zette de toon, door erop te wijzen dat er een ‘mismatch’ is bij vooral de allochtone jongeren. ‘Dat is de uitdaging nummer één voor de toekomst’, zei hij.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci hekelde dat voortdurend beweerd wordt dat allochtone jongeren niet willen werken. ‘In Europa zijn in ons land het minst aantal allochtonen aan het werk. Alsof wij hier pech hebben gehad, en allemaal de jonge allochtonen hebben gekregen die niet willen werken. De attitude moet aan beide kanten worden aangepakt. Wie niet discrimineert, hoeft geen praktijktesten te vrezen. Maar hier kan het blijkbaar niet’.

Waarop De Wever nog eens duidelijk maakte dat hij de allochtonen wel kansen wil geven, maar ze niet wil bevestigen in een slachtofferrol. ‘Je moet investeren in de opleiding van allochtone jongeren. Maar we gaan mensen niet pamperen en als slachtoffer stigmatiseren. Je moet de problemen benomen en er dan aan werken. En dat doen we ook in Antwerpen. We gaan voorruit’.