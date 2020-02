Binnenlandse zaken laat haalbaarheid van stemmen via internet onderzoeken

De kernvraag is of het mogelijk is burgers via het internet te laten stemmen voor lokale, provinciale, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen. En kan dat ook voor Belgen die in het buitenland hun stem uitbrengen? 'Pas eind dit jaar zou de haalbaarheidsstudie af zijn, en die vormt alleen maar de basis voor de regering om eventueel een beslissing te nemen', klinkt het.

Geheime stemming

Volgens politicoloog Johan Ackaert (UHasselt) is het mogelijk internetstemmen in te voeren als de regering dat beslist. Hij verwijst naar Estland, waar al jaren online wordt gestemd.'Het systeem staat of valt met de vraag of je tegemoet kan komen aan de grondwettelijke verplichting van de geheime stemming', zegt Ackaert. Het is volgens hem moeilijk uit te sluiten dat iemand niet onder druk is gezet bij het stemmen.