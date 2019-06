Bonte wil dat Crombez opstapt als sp.a-voorzitter

Het gewezen kamerlid vindt dat Crombez zijn geloofwaardigheid kwijt is, want hij heeft nu ook zijn eigen decumulregel 'verkracht', aldus Bonte. 'Ik had het nog kunnen begrijpen als hij had gezegd dat hij tijdelijk gaat cumuleren vanuit het gegeven dat hij ook geen kandidaat-voorzitter zou zijn, maar ook dat laat hij weer in het midden. We moeten een duidelijk verhaal hebben, met een duidelijke strategie. Dus ik denk dat we daarom absoluut een nieuwe voorzitter moeten hebben'.