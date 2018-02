Bracke halfweg op Gentse N-VA-lijst

De lijstvorming bij de N-VA Gent is na een maandenlange impasse rond. Voormalig staatssecretaris Elke Sleurs zal de lijst duwen. Kamervoorzitter Siegfried Bracke staat halfweg op de lijst.

De lijstvorming bij de N-VA in Gent verliep de afgelopen maanden bijzonder woelig. Pas vorige maand doorbrak de N-VA-partijtop de maandenlange impasse in de Arteveldestad toen bleek dat niet voormalig staatssecretaris Elke Sleurs, maar Europees Parlementslid Anneleen Van Bossuyt de lijst zal trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Die switch was het resultaat van maandenlang intern getouwtrek bij de Gentse afdeling.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke moest vorig jaar het lijsttrekkerschap aan Sleurs laten, maar plaatste haar voor een ultimatum: hij zou de voorlaatste plaats op de lijst krijgen, of niets. Hij was niet akkoord met een plaats als lijstduwer en dreigde op te stappen.

Siegfried is bekend genoeg om zelfs vanop de 27e plaats verkozen te worden.

Zij kondigde nu in het VRT-programma De Ochtend aan dat Sleurs de Gentse lijst zal duwen. Siegfried Bracke krijgt de 27e plaats - halfweg op de lijst dus. 'Siegfried is zelf met deze oplossing gekomen', zei Van Bossuyt. 'Hij is bekend genoeg om zelfs vanop de 27e plaats verkozen te worden.'