Broers Lutgen kampen om burgemeesterssjerp in Bastenaken

Bastenaken wordt bij de stembusgang op 14 oktober het toneel van een ongewone strijd om het burgemeesterschap . Benoît Lutgen probeert er namelijk als hoofd van de 'Lijst van de burgemeester - cdH' een tweede mandaat als burgervader in de wacht te slepen. Daarbij krijgt hij concurrentie van de nieuwe lijst Citoyens Positifs van zijn eigenste broer Jean-Pierre Lutgen. Dat die zou opkomen met een eigen initiatief hing al enkele dagen in de lucht en werd dinsdag formeel bevestigd.

De broederstrijd is op zich al ongewoon in de politiek, maar in Bastenaken krijgt het feit een extra dimensie omdat de twee Lutgens ook nationaal en internationaal bekend zijn. Benoît is namelijk ook voorzitter van de Franstalige christendemocraten van het cdH, terwijl Jean-Pierre de CEO is van de bekende horlogemaker Ice-Watch.