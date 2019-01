Bruno Tobback trekt Vlaamse lijst sp.a Vlaams-Brabant

Oud-voorzitter Bruno Tobback en Kamerlid Karin Jiroflee worden de lijsttrekkers voor sp.a in Vlaams-Brabant.

Dat is op een provinciale vergadering van de partij beslist, vernam De Tijd. Op het overleg bleek nog eens de moeilijke oefening die de partij in heel Vlaanderen moet maken tussen vernieuwing en bekende koppen. Partijvoorzitter John Crombez wil na een reeks verkiezingsnederlagen de ingezette vernieuwing versnellen, maar tegelijkertijd heeft de partij in dit krimpscenario bekende koppen nodig die stemmen opleveren.

Nieuwkomer

Vlaams parlementslid en ex-voorzitter Bruno Tobback wordt alvast lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Plaats twee is voor Vlaams parlementslid Katia Segers, plek drie voor de Vilvoordse schepen Fatima Lamarti. Die laatste is nationaal een nieuw gezicht. Bij de Vlaamse socialisten is afgesproken dat één van de drie topplekken op elke lijst wordt gereserveerd voor een nieuwkomer.

Voor de Kamerlijst was er meer discussie over het kopmanschap. De keuze viel uiteindelijk op huidig Kamerlid Karin Jiroflee, voor de Vilvoordse schepen Moad El Boudaati en Nele Daenen, die op 14 oktober in haar thuisstad Tienen nog een oplawaai van 12 procent kreeg.

El Boudaati wordt binnen de partij bestempeld als de nieuwe 'Mo'. Dat is een verwijzing naar Leuvens burgemeester en rijzende sp.a-ster Mohamed Ridouani. Die laatste zal samen met de erg populaire burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte de Kamerlijst duwen. Het duo moet er samen helpen voor zorgen dat de partij haar twee Kamerzetels in Vlaams-Brabant behoudt.

Dat wordt nog een uitdaging. In Vlaams-Brabant stappen ook Maggie De Block (Open VLD), Theo Francken (N-VA) en Dries Van Langenhove (Vlaams Belang) in de dans. De voorman van de rechts-extreme groep Schild en Vrienden is gisteren als wit konijn door Vlaams Belang naar voor geschoven als lijsttrekker.

Radicalisering

De sp.a trok lang aan de mouw van Bonte om de Kamerlijst te trekken. Bonte kan door zijn ervaring met Syriëstrijders, moslimextremisme en radicalisering in zijn stad en een 'flinkse' beleidsmix van repressie en preventie het verschil maken voor sp.a in de discussie over identiteit en migratie. Die wordt ongetwijfeld een veelbesproken thema tijdens de kiescampagne. Bonte stond naar verluidt zelf niet te springen om kopman te worden.

Schermvullende weergave Hans Bonte (sp.a) ©BELGA

Bovendien zou Bonte door de nieuwe decumulregels van de sp.a na mei moeten kiezen tussen zijn sjerp of de Kamer. De functie van schepen of burgemeester is niet meer combineerbaar met een mandaat van parlementslid. Precies omwille van dat ‘kiezersbedrog’ past de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani voor het lijsttrekkerschap. Ridouani is wel bereid lager op de lijst stemmen te verzamelen.

Opvallend is dat twee sp.a'ers, Lamarti en El Boudaati, die een topplek krijgen op de lijst uit de stal van Bonte in Vilvoorde komen. Omdat ze allebei schepen zijn, worden ze bij nationale verkiezing in mei net als hun burgemeester geconfronteerd met het cumulverbod. Bonte, een grote tegenstander van het cumulverbod, zou laten verstaan hebben dat hij, indien nodig, voor een uitzondering op het cumulverbod zal aandringen voor de twee jeugdige talenten. Diezelfde boodschap klinkt bij nog sp.a'ers. In sommige gevallen, zoals bij opkomende talenten, zou het mogelijk moeten zijn dat ze toch een lokaal uitvoerend mandaat met dat van parlementslid zouden moeten kunnen combineren.

In Vlaams-Brabant krijgen twee Vilvoordse schepenen, Moad El Boutaati en Fatima Lamarti, een topplek op de Vlaamse en federale lijst voor sp.a. Bij nationale verkiezing van zijn twee poulains pleit Vilvoords burgemeester voor een uitzondering op het cumulverbod bij de partij.

Zowel Bonte als Ridouani waren lichtpuntjes in een verder duistere kiesuitslag voor sp.a op 14 oktober vorig jaar. Bonte verstevigde zijn sjerp nog, terwijl Ridouani na het vertrek van sp.a-coryfee Louis Tobback wist stand te houden.