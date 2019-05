Burgemeester krijgt boete voor misbruik persoonsgegevens in campagne

De Belgische privacywaakhond deelt een boete van 2.000 euro uit aan een niet nader genoemde burgemeester voor het misbruik van persoonsgegevens voor verkiezingsdoeleinden.

Het is de allereerste keer dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de opvolger van de vroegere privacycommissie, een boete uitdeelt sinds de nieuwe Europese privacyregels (GDPR of AVG) in werking traden. Dat die eerste boete naar een politicus gaat, is opmerkelijk.

‘Hoewel de boete bescheiden is, is de boodschap dat niet: de bescherming van gegevens is een zaak van ons allen, maar de verwerkingsverantwoordelijken moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vooral als ze een overheidsmandaat hebben’, schrijft de GBA in een persbericht.

De burgemeester ging over de schreef omdat hij gepersonaliseerde e-mails had gestuurd naar een adressenbestand dat hij had verkregen dankzij zijn functie. Het ging om een reeks e-mailadressen die in kopie stonden van een klachtenmail in verband met een dossier over een verkavelingswijziging.

De dag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 had de burgemeester via een ‘reply’ een electoraal bericht gestuurd naar alle geadresseerden. Dat is in strijd met de privacywetgeving, die zegt dat een adressenbestand alleen voor welbepaalde doeleinden mag worden gebruikt, en niet mag dienen voor andere doeleinden.