CD&V zet kandidate buiten wegens sympathie Grijze Wolven

CD&V zette Calinalti uit de partij, nadat de N-VA via een eigen documentaire kon aantonen dat de vrouw bijeenkomsten van de Turkse extreemrechtse beweging Grijze Wolven had bijgewoond en de Grijze Wolven-groet bracht. Aan de Lokerse CD&V-lijst kan niets meer gewijzigd worden, maar de lokale partijafdeling wil niet langer met haar samenwerken.

Tweede kans

'Wij geloven in mensen een tweede kans geven. Toen de betrokken kandidate ons met volle overtuiging garandeerde dat haar linken met dit verhaal van vijf jaar geleden dateerden, en dat zij hiermee stellig gebroken had, hebben wij haar het voordeel van de twijfel willen geven. Jammer genoeg hebben we moeten vaststellen dat zij ons niet de waarheid heeft verteld. Er is sprake van een complete vertrouwensbreuk', reageert CD&V.