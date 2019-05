CdH sluit coalitie met N-VA uit

Op geen enkele manier zal het cdH besturen met de N-VA, zegt voorzitter Maxime Prévot in L'Echo.

De kansen dat er een heruitgave komt van de centrumrechtse Zweedse coalitie worden met de dag kleiner. In de peilingen heeft de coalitie al een tijdje geen meerderheid meer, maar zelfs een uitbreiding van de meerderheid met het Franstalige cdH komt er niet.

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

Dat zegt althans cdH-voorzitter Maxime Prévot in onze zusterkrant L'Echo . Eerder sloot hij al uit in een regering te stappen die zou worden geleid door N-VA-kandidaat-premier Jan Jambon. Daarmee liet hij de deur open voor een federale regering met de N-VA die door een premier van een andere partij wordt geleid.

Nu gaat hij een stap verder. 'Op geen enkele manier zal het cdH deel uitmaken van een tweede Zweedse coalitie. Op geen enkele manier zal onze partij bijdragen aan een regering met de N-VA. We willen de Franstalige krachten bundelen met de andere Vlaamse krachten, zodat de N-VA op de bank moet gaan zitten.'

Sowieso is een heruitgave van de Zweedse coalitie met het cdH niet evident. In de laatste peiling van VTM/Het Laatste Nieuws haalt zo'n coalitie 73 van de 150 zetels in de Kamer.