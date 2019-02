Charles Michel wordt voorzitter MR

De beslissing heeft als gevolg dat Michel, die de MR-lijst trekt in Waals-Brabant, het onbetwiste boegbeeld in de verkiezingen is en desgevallend ook de regeringsonderhandelingen na 26 mei zal leiden.

Dat een regeringsleider ook zijn politieke partij voorzit, is in sommige landen - zoals in Duitsland - traditie maar is in België quasi ongezien. De laatste keer dat het gebeurde, was in 2004 tijdens de crisis van de Vlaamse liberalen over het migrantenstemrecht, toen premier Guy Verhofstadt het partijvoorzitterschap tijdelijk overnam van Karel De Gucht.