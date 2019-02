Christian Leysen trekt Antwerpse lijst VLD

Leysen was tot vorig jaar topman van zijn logistiek bedrijf Ahlers. Toen gaf de zoon van André Leysen de fakkel bij Ahlers door aan Stefan Van Doorslaer. Hij is nog voorzitter van de AXE-groep (Ahlers, het IT-bedrijf Xylos en een investeringsmaatschappij met Ackermans & Van Haaren) en heeft nog talrijke andere bestuursmandaten, waaronder bij de VRT.

De 64-jarige Leysen is al langer lid van Open VLD. Hij werd in 2000 verkozen tot Antwerps gemeenteraadslid voor de liberalen en zetelde tot 2003.

De bedoeling was om in Antwerpen nog een vrouwelijke lijsttrekker aan te duiden. Dat is dus niet het geval. De lijst voor het Vlaams Parlement wordt in Antwerpen getrokken door Mechels burgemeester Bart Somers.