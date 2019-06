Coalitie verliest meerderheid in nieuwe verkiezingen Bilzen

Gewezen burgemeester Johan Sauwens (CD&V) haalt zijn slag thuis in de nieuwe verkiezingen in Bilzen. De huidige coalitie komt niet meer aan een meerderheid.

De Bilzenaren moesten zondag voor de derde keer in één jaar tijd naar de stembus, nadat de Raad van State de verkiezingen van 14 oktober er ongeldig had verklaard na een klacht van gewezen burgemeester Johan Sauwens.

Burgemeester Bruno Steegen besloot niet in cassatieberoep te gaan tegen de beslissing van de Raad van State, waardoor binnen 50 dagen nieuwe verkiezingen moesten georganiseerd worden. Na de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen van 26 mei barstte dan ook een korte maar hevige campagne los in Bilzen, waar plots alle nationale kopstukken de markten afschuimden.

Cordon sanitaire

Vlaams Belang haalde in oktober slechts 9 procent van de stemmen, maar bij de verkiezing voor het Vlaams Parlement in mei scoorde Vlaams Belang plots 21,3 procent in de Limburgse gemeente. Dat was nauwelijks 0,7 procentpunt minder dan grootste partij N-VA. Vlaams Belang hoopt het cordon in de Limburgse stad te kunnen breken.

Na de vorige verkiezing besloten N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist om de coalitie voort te zetten met één zetel op overschot. Sauwens werd met Trots op Bilzen als grootste partij buitenspel gezet. Vlaams Belang nam mee plaats op de oppositiebanken. Het is afwachten of Sauwens en het Vlaams Belang nu de krappe meerderheid van de andere partijen kunnen breken.

Johan Sauwens zou zijn 12 zetels behouden en lijkt door het verlies van de andere partijen incontournable. Ook burgemeester Bruno Steegen mag zich de grote winnaar noemen, want hij wint met Beter Bilzen 3 zetels en komt zo op 10 zetels. De andere meerderheidspartijen worden daarentegen wel afgestraft. N-VA gaat van 6 naar 3 zetels, terwijl Bilzen Bruist van haar 3 zetels er nog 1 overhoudt. Vlaams Belang wint 2 zetels en komt op 4 zetels. Groen behoudt zijn enige zetel in de gemeenteraad.

Onregelmatigheden

Ook in Neufchâteau in de provincie Luxemburg moesten de kiezers opnieuw naar het stemlokaal. De uitslag van de verkiezingen in oktober is ongeldig verklaard na klachten over gesjoemel met volmachten. De positie van burgemeester Dimitri Fourny - tot voor kort een kopstuk binnen zijn partij CDH - staat op het spel. Fourny’s lijst ‘Agir Ensemble’ haalde in oktober een nipte zege.