Conner Rousseau vrijdag nieuwe voorzitter sp.a?

Vrijdag wordt duidelijk wie van de drie kandidaten John Crombez zal opvolgen als partijvoorzitter. Vlaams fractieleider Conner Rousseau, de enige kandidaat met nationale bekendheid, heeft de beste papieren om de fakkel over te nemen.

John Crombez werkte donderdag mogelijk zijn laatste dag af als voorzitter van de sp.a. De leden konden de voorbij weken stemmen voor één van de drie kandidaten om Crombez op te volgen. Vrijdag wordt bekend gemaakt wie het heeft gehaald. Als er geen kandidaat is die meer dan de helft van de stemmen achter zich krijgt, volgt er nog een tweede ronde.

Crombez volgde in juni 2015 Bruno Tobback op als sp.a-voorzitter, na een lange voorzittersstrijd tussen beiden. Na de voor sp.a slechte verkiezingsuitslag bood de Oostendenaar zijn ontslag aan, maar de partij vroeg hem aan te blijven tot aan de voorzittersverkiezingen die sowieso voor dit najaar gepland waren. Crombez stelde zich uiteindelijk geen kandidaat meer voor een tweede termijn.

Er zijn drie kandidaten - telkens met een running mate - om Crombez op te volgen. Gentenaar Hannes De Reu, een gewezen partijmedewerker, stelde zich kandidaat samen met Elhasbia Zayou. Zijn kandidatuur kreeg de steun van negen afdelingen. De Antwerpse militante Christ'l Van der Paal en haar kandidaat-ondervoorzitter Bart Callaert worden door drie afdelingen voorgedragen. Conner Rousseau, fractieleider in het Vlaams Parlement, koos de Limburgse Funda Oru als running mate. Zij kregen de steun van 58 afdelingen.

Vanwege zijn zichtbaarheid als nationaal partijkopstuk heeft Conner Rousseau de grootste kans om het pleit te winnen. Als gezicht van de verjonging van de partij mocht de 26-jarige uit Sint-Niklaas bij de verkiezingen de Vlaamse lijst trekken in Oost-Vlaanderen. Na de verkiezingen werd hij meteen gebombardeerd tot fractieleider in het Vlaams Parlement. De zoon van Christel Geerts, sp.a-politica en voormalig burgemeester van Sint-Niklaas, was eerst communicatieadviseur van achtereenvolgens Vlaams minister Freya Van den Bossche en partijvoorzitter John Crombez.