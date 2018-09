Crevits en De Backer clashen met De Wever

De kieskoorts zet druk op de coalitie in Antwerpen en op Vlaams niveau.

Zowel Hilde Crevits (CD&V) als Philippe De Backer (Open VLD) clashten dit weekeinde met N-VA boegbeeld Bart De Wever. Dat wijst erop dat er barsten komen in de bestaande coalities. De oorzaak? De naderende verkiezingen.

Clash om Antwerpen

Bart De Weber is emotioneel niet geschikt om een stad als Antwerpen te leiden. Philippe De Backer Kandidaat-burgemeester Antwerpen Open VLD

Philippe De Backer, kandidaat-burgemeester voor Open VLD bij de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen en federaal staatssecretaris, haalde in een interview in Le Soir uit naar Bart De Wever. 'Bart De Wever lijkt me emotioneel ongeschikt om een stad als Antwerpen te leiden,' zei hij. De uitspraak is opmerkelijk omdat de partij van De Backer met de N-VA van De Wever in het bestuur van Antwerpen zit.

'We hebben iemand nodig met empathie, iemand die de dialoog aangaat en die zich oprecht interesseert in de problemen van zijn burgers. De Wever doet niet anders dan polariseren. En dat is niet goed voor een stad die op sociaal en economisch vlak zo divers is,' beklemtoonde De Backer in Le Soir. 'Mocht ik burgemeester zijn, ik zou een andere toon aannemen.'

Clash rond onderwijs

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) clashte via twitter met Bart De Wever. Aanleiding was een bericht in de krant het Laatste Nieuws dat leerlingen steeds minder opsteken op school.

De Wever gebruikte die bevindingen om campagne te voeren voor een volgende Vlaamse legislatuur,, waarbij zijn partij N-VA harder de eigen standpunten wil gaan doorduwen.