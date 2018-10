Crombez gaat voor 'brede olijfboomcoalitie' in Oostende

In Oostende zitten de coalitiegesprekken nog altijd muurvast. Er werden tot dusver twee sporen bewandeld. Enerzijds wilde Bart Tommelein (Open VLD) een vierpartijencoalitie van Open VLD, N-VA, CD&V en Groen. Maar daar is Groen geen voorstander van.

Het tweede spoor dat tot dusver werd bewandeld was een paarsgroene coalitie. Daar zijn Groen en de Stadslijst van Johan Vande Lanotte (sp.a) voorstander van. Maar dat wil Tommelein niet omdat zo'n coalitie volgens hem te links is. Dan zitten alle rechtse partijen in de oppositie en dat ziet hij niet zitten.

Om uit de impasse te geraken, stelt Crombez voor om met vier partijen te besturen. Paarsgroen plus CD&V dus. Daarnaast kondigt de sp.a-voorzitter aan dat het de bedoeling is dat in het nieuwe bestuur een aantal nieuwe mensen zitten. Op die manier hoopt Crombez Tommelein - die voorstander is van vernieuwing - te overtuigen. Crombez noemt het zelf 'een brede olijfboomcoalitie'.