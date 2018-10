Crombez start rondje gesprekken in Oostende

Sp.a-voorzitter John Crombez is in Oostende gestart met gesprekken om uit de politieke impasse te geraken.

De situatie in Oostende zit voorlopig nog muurvast. Opvallend is dat Crombez gestart is met gesprekken. Van huidig burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) is geen spoor meer, al speelt hij achter de schermen wel nog mee. De socialisten hopen door Crombez in plaats van Vande Lanotte op het voorplan te heisen dat andere partijen opener gaan staan tegenover de sp.a, de partij die al 24 jaar aan de macht is.

Gisterenavond was er een gesprek tussen Crombez en Tommelein. Die laatste maakte de sp.a'er duidelijk dat een paarsgroene coalitie voor hem geen optie is. In zo'n scenario zou alle rechtse partijen in de oppositie zitten, waardoor het voor hem moeilijk zou zijn om politiek te overleven.

Tommelein is zelf voorstander van een vierpartijencoalitie met CD&V, N-VA en Groen. Maar die laatste twijfelen. Voor de verkiezingen heeft Wouter Devriendt, kopman van Groen, duidelijk gemaakt dat ze niet zouden besturen met N-VA. Daarop terugkomen ligt moeilijk. Tegelijk beseffen ze bij Groen dat het nu of nooit is om te kunnen toetreden tot een coalitie in Oostende.

Maandag zit Tommelein opnieuw samen met Groen. Hij zal hen een tekst voorleggen en wil hen op die manier over de streep te trekken. Dat ze de schepen van Sociale Zaken en wie weet van Mobiliteit zouden kunnen leveren kan helpen.